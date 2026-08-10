Mindaugas Sinkevičius: Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema

„Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Ją dar turime sukurti. Ačiū iniciatyvinei grupei už iškeltas idėjas ir pasiūlymus“, – susitikime sakė Vyriausybės vadovas.
Kaip pirmadienį pranešė Vyriausybės kanceliarija, susitikime dalyvavo iniciatyvinės grupės atstovai – Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai Petras Vaitiekūnas, Arūnas Degutis ir politologė Fausta Šimaitytė.
Premjerui iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu, Lietuva iki šiol neišnaudojo visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos.
Iniciatyvinės grupės nuomone, siekiant sukurti visapusiškai veikiančią visuotinės gynybos sistemą, būtina Vyriausybės iniciatyva ir lyderystė. Būtent Vyriausybės rankose yra pagrindiniai administraciniai resursai, reikalingi tokiai sistemai kurti ir įgyvendinti.
Grupė taip pat atkreipė dėmesį, kad visuotinės gynybos sistemai būtinas aiškus teisinis pagrindas ir institucinis mechanizmas, įskaitant Visuotinės gynybos centro įsteigimą.
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