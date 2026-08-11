 Mindaugas Sinkevičius patvirtino Lietuvos paramą Armėnijos europinei krypčiai ir reformoms

Mindaugas Sinkevičius patvirtino Lietuvos paramą Armėnijos europinei krypčiai ir reformoms

2026-08-11 19:01
BNS inf.

 Lietuva ir toliau rems Armėnijos europinį pasirinkimą bei dvišalių santykių stiprinimo kryptį, sako Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius, antradienį telefonu kalbėjęs su Armėnijos ministru pirmininku Nikolu Pašinianu.

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / P. Adamovič/BNS nuotr.

„Lietuva palaiko Armėnijos ir Jūsų asmenines pastangas stiprinti demokratines reformas, atsparumą ir gilinti ryšius su Europos Sąjunga. Esame pasirengę dalytis savo įvairiapusiška patirtimi ir plėsti bendradarbiavimą“, – sakė premjeras M. Sinkevičius.

Anot Vyriausybės spaudos tarnybos pranešimo, Lietuva palaiko visas praktines ES iniciatyvas, kurios stiprintų Armėnijos atsparumą.

Pokalbyje taip pat aptarta saugumo padėtis regione bei Europoje, Rusijai tęsiant karinę agresiją prieš Ukrainą.

Rugpjūčio 8-ąją suėjus metams nuo Vašingtono aukščiausio lygio susitikimo ir taikos sutarties tarp Armėnijos ir Azerbaidžano parafavimo, M. Sinkevičius akcentavo šio įvykio istorinę svarbą, asmeninį N. Pašiniano indėlį bei abiejų kaimynių – Armėnijos ir Azerbaidžano – pastangas siekiant ilgalaikės, tvarios taikos.

Lietuvos premjeras išreiškė paramą taikos procesui bei lūkestį dėl tolesnio proceso pažangos ir santykių normalizavimo.

Šiame straipsnyje:
Lietuva
Armėnija
Mindaugas Sinkevičius
Nikola Pašinianas

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