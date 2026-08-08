Mindaugas Sinkevičius sako nematantis pagrindo keisti Seimo URK vadovą Remigijų Motuzą

„Partijoje buvo išsakytos įvairios nuomonės dėl URK pirmininko R. Motuzo, tačiau šiuo metu nematau pagrindo pokyčiams. R. Motuzas užtikrina sklandų užsienio politikos koordinavimą su prezidentūra ir Vyriausybe bei koalicijos sutartyje numatytų nuostatų įgyvendinimą“, – Eltai perduotame komentare teigė M. Sinkevičius.
Artėjant Seimo rudens sesijai, politiniuose kuluaruose imta svarstyti, jog LSDP gali priimti sprendimą keisti parlamento URK komiteto vadovą.
Tačiau tokias kalbas neigia ir Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
„Jis dirba gerai, turi daug patirties, kuri yra naudinga mums ir apie kokius nors ketinimus jį keisti ateityje aš tikrai negalėčiau atsakyti, nes tokių sprendimų nebuvo“, – Eltai teigė O. Leiputė.
Socialdemokratės teigimu, šios diskusijos labiau vyksta viešojoje erdvėje nei partijos organuose.
R. Motuzas Seimo URK vadovauja nuo 2024 m.
Kiek anksčiau LSDP prezidiume buvo nuspręsta pakeisti Seimo Kultūros komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską. Socialdemokratai nusprendė, kad iš jo pareigas turėtų perimti buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Tačiau liepos viduryje komitetas K. Vilkausko iš pareigų neatšaukė, o jis pats trauktis atsisakė. Dėl to socdemai žada tartis partijos organuose, kai kurie partijos atstovai tikisi, kad K. Vilkauskas vis tik persigalvos ir atsistatydins.
Teiks Seimo komisijos pirmininko kandidatūrą
Anot M. Sinkevičiaus, pasikeitus valdančiosios koalicijos sutarčiai, rudenį socialdemokratai teiks kandidatą į Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos pirmininko pareigas. Iki šiol jai vadovauja „aušrietis“ Karolis Neimantas.
Pasak O. Leiputės, LSDP kandidatūrą į šią poziciją pateiks rudenį.
„Pavardžių tikrai dar neturime, bet ta pozicija yra šiai dienai laisva, kadangi pasikeitus koalicinei sudėčiai ji atiteko socialdemokratams. Mes nesame pateikę kandidatūros į tą vietą, bet tą planuojame padaryti Seimo rudens sesijos metu. Pretendentų yra ne vienas“, – teigė socialdemokratė.
Kaip skelbė ELTA, socialdemokratams nusprendus iš koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“ ir pradėti darbus su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, keitėsi kai kurių Seimo komitetų sudėtis.
Seimo LSDP frakcijos atstovai toliau vadovauja Ateities, Aplinkos apsaugos, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros; Nacionalinio saugumo ir gynybos, Švietimo, Užsienio reikalų, Žmogaus teisių, Teisės ir teisėtvarkos komitetams. Taip pat – Sveikatos reikalų komitetui.
Į koaliciją pakviestiems demokratams atiteko trijų anksčiau „aušriečių“ vadovaujamų Seimo komitetų – Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos ir darnios plėtros bei Socialinių reikalų ir darbo – pirmininkų postai.
Pagal koalicijos sutartį, parlamento Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai toliau vadovauja Seimo Kaimo reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams.
Audito komiteto pirmininku išrinktas Mišrioje Seimo narių grupėje dirbantis Artūras Zuokas.
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