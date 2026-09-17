Ministras apie siūlomą Europos saugumo tarybą: reikia aiškaus tikslo

„Diskusijų gali būti įvairių. Diskusijos reikalingos tam, kad mes suprastume, rastume geriausią sprendimą. Bet turbūt reikia sutarti, kokio tikslo mes siekiame. Tikslas yra užtikrinti efektyvų saugumą“, – ketvirtadienį Vyriausybės valandoje Seime sakė ministras.
Jis taip pat pažymėjo, kad jeigu nauja institucija ar formatas leistų sumažinti biurokratines procedūras, tokią iniciatyvą būtų galima palaikyti.
„Jeigu ten taryba, valdyba ar kažkas kitas užtikrins mažesnį biurokratinį procesą, galima apie tai diskutuoti ir tada rasime laimėjimą. Jeigu tai bus tiesiog dar vienas papildomas procesas vardan proceso, tai mes nuo to saugesni netapsime“, – teigė R. Kaunas.
Anot ministro, diskusijos dėl Europos saugumo tarybos steigimo vyksta ir kitose Bendrijos šalyse.
Jis nurodė apie galimus pokyčius Europos Sąjungos (ES) ir NATO struktūrose kalbėjęsis su Italijos gynybos ministru.
Ministras taip pat paragino daugiau dėmesio skirti Europos gynybos pramonės stiprinimui.
„Nepaisant mūsų visų sutarimų, nepaisant mūsų mechanizmų pakeitimų ar procedūrų naujų, visgi mums reikia pagaminti tą oro gynybą, pagaminti tuos interseptorius, pagaminti ginkluotę ir ją pagaminti laiku, o ne po dešimties ar 15 metų“, – pažymėjo jis.
Anot ministro, gebėjimas pakankamai greitai pagaminti reikalingą ginkluotę yra vienas pagrindinių Europos iššūkių.
„Čia turbūt yra pagrindinis šiai dienai iššūkis Europai – spėti tokiais tempais, kaip dirba agresoriai“, – pabrėžė ministras.
ELTA primena, kad trečiadienį, skaitydama metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen paragino sukurti Europos saugumo tarybą ir nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą.
Anot jos, tai sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes, nesiekiančias ginkluotos agresijos lygio.
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