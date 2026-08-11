 Ministrė: negalime rūšiuoti žmonių

Ministrė: negalime rūšiuoti žmonių

2026-08-11 09:00
Paulius Perminas (BNS)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Ingai Ruginienei Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas nebepriimti rusų kalba raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų kelia klausimų, anot jos, tokios iniciatyvos skatina atskirtį.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Rusų kalbos mokėjimo, nemokėjimo diskusija yra labai keista“, – Žinių radijui antradienį sakė ministrė.

Ji pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba, tačiau pastebėjo, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, „kaip kalba, taip kalba“.

Nemokėjimo diskusija yra labai keista.

„Man atrodo, čia dar susiję ir su tokia pagarba. Ar mes vystome atskirtį ir, žinot, rūšiuojame žmones į gerus ar blogus, su mumis ar ne su mumis. Tai man toks požiūris nelabai patinka“, – teigė I. Ruginienė.

Kaip skelbė BNS, Vilniaus miesto savivaldybė praėjusią savaitę pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas.

Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje.

Šiuo savivaldybės žingsniu suabejojo ir I. Ruginienės partijos kolega, Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, kyla klausimų, dėl kokių priežasčių priimtas toks sprendimas – ar tai politinė iniciatyva, ar komunikacinis žingsnis.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, šis sprendimas yra nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis.

Savivaldybė praėjusią savaitę taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybes užsienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip tūkstantį žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkst. eurų finansavimas.

Be to, rudenį sostinėje pradės veikti kalbos klubai, kurie reguliariai veiks skirtingose miesto vietose. Iki šių metų pabaigos planuojama, kad Vilniuje gyvenantys užsieniečiai galės savarankiškai mokytis lietuvių kalbos tam skirtoje mokymosi platformoje.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
rusų kalba
rusų kalbos ribojimas

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Tvarka
kas nenori / neįgalus išmokti gražiosios lietuvių kalbos,- tegrįžta į savo arealą,- nėra ko čia teršti aplinkos...
1
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Algis
Visus čiūrkų mišrūnus ir musulmonus reikia siųsti namo
1
0
tik
reikia ministrei nuvažiuoti į rytus ir išaiškinti dėl ten esančios tvarkos arba sava iniciatyvą išdėstyti, kad negalėjimas jai ten susikalbėti lietuvių, baltarusių, kazachų kalba skatina atskirtį, žinoma dėstyti mintis lietuvių kalba. o dėl pataikavimo tiems, kurie ir po 30 ir daugiau metų neišmoksta ir nepatenkinti, klausimas, o kas negerai buvo namuose? tokių pat per daug? aiškinate, kad viskas supuvę?kodėl? kad daugiau tokių pat neprivažiuotų, nes tada bus tas pats , kaip iš ten kur esate atvažiavę?
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