Mirė buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys Klemas Inta

„Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems bei draugams. Netekome žmogaus, kuris savo sprendimais, drąsa ir atsidavimu tėvynei padėjo kurti mūsų nepriklausomos valstybės istoriją“, – rašoma trečiadienį išplatintoje Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio užuojautoje.
Parlamento vadovo teigimu, K. Inta savo ilgametėje politinėje veikloje pasižymėjo nuoširdžiu atsidavimu vietos savivaldai, prisidėjo kuriant tamprius saitus bendruomenėje, užsitarnavo pagarbą dėl dedamų pastangų ir nuopelnų Lietuvos sportui.
„Ši asmenybė paliks ilgalaikį pėdsaką mūsų atmintyje”, – teigė Seimo vadovas.
K. Inta gimė 1941 metais Mažeikių rajone, Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę, 1971 metais dar baigė Kalugos centrinę skraidymų mokyklą, tapo lakūnu, sklandymo instruktoriumi.
Jo profesinė karjera prasidėjo 1967 metais Viekšnių kaimo profesinėje technikos mokykloje, kur dirbo dėstytoju, vėliau buvo Akmenės aviacijos techninio sporto klubo viršininku, Naujosios Akmenės antrojoje vidurinėje mokykloje mokytoju, Naujosios Akmenės miesto tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, vykdomojo komiteto pirmininku.
K. Inta buvo Sąjūdžio Akmenės rajono rėmimo grupės narys.
Į Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą jis išrinktas 1990 metų balandį, jau Lietuvai paskelbus nepriklausomybės atkūrimą.
K. Inta buvo aktyvus sportininkas, sklandymo sporto meistras.
