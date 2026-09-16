Motuzas: Budrys vizito JAV metu susitiks su Rubio

„Norėčiau, kad komentuotų pats ministras ar jo tarnyba, bet yra planuojamas susitikimas, taip, su M. Rubio“, – žurnalistams trečiadienį Seime sakė R. Motuzas.
Lietuvos diplomatijos vadovas vizito į JAV išvyksta trečiadienį, ten ketina aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione.
R. Motuzo teigimu, Vilniaus kontaktų su Vašingtonu yra, kitą savaitę JAV lankysis ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, tačiau numatyta ir daug dvišalių vizitų.
Kiek anksčiau rugsėjį premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad JAV viešėsiantis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš „gerų žinių“ dėl JAV karių dislokavimo Lietuvoje.
Savo ruožtu K. Budrys tikino, kad Vyriausybės vadovo lūkestis dėl JAV karių buvimo šalyje „nėra nesunešiojamos kurpaitės“.
Šiuo metu JAV peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje.
Anksčiau rugpjūtį JAV išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisiimant pagrindinį vaidmenį dėl žemyno gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus.
Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Trečiadienį Seime vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) ir Užsienio reikalų komiteto (URK) bendras uždaras posėdis, jame be kitų temų buvo pristatytas ir rugpjūčio pabaigoje įvykęs netikėtas Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus Johno Ratcliffe'o (Džono Ratklifo) vizitas Maskvoje.
NSGK vicepirmininko, konservatorių vedlio Lauryno Kasčiūno teigimu, vizitas neatnešė nieko nestandartiško, kas keltų papildomos įtampos.
„Visąlaik ir Šaltojo karo metais būdavo situacijų, kai reikėdavo tam tikro deeskalacinio kontakto. (...) Rusijos taktika yra tokia, jie, kai turi problemų, jie ima eskaluoti, ypač NATO kryptimi, tam tikrus dalykus, kadangi žino, kad NATO, būdamas gynybinis aljansas, visąlaik labiausiai ir pirmiausia norės deeskaluoti situaciją. (...) Lietuva apie principinius dalykus pokalbyje (...) yra informuota“, – žurnalistams po posėdžio sakė jis.
Užsienio žiniasklaidos teigimu, J. Ratcliffe'as, lankydamasis Maskvoje, įspėjo Rusijos pareigūnus, kad jie neaštrintų konflikto su JAV sąjungininkais NATO, be kita ko, su Estija, Latvija ir Lietuva.
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