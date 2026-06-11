Motuzas: Rusija ieško priežasčių apkaltinti Lietuvą

R. Motuzas pažymėjo, kad pastaruoju metu suaktyvėjo Rusijos veiksmai skleidžiant dezinformaciją. Jis priminė, kad neseniai Maskva apkaltino Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, neva leidžiame naudoti savo teritoriją Ukrainai atakuoti taikinius Rusijoje. Šiame kontekste, anot politiko, iškilo ir Kaliningrado srities problema. Jo žiniomis, į šį eksklavą buvo nuvykę labai aukšti Rusijos pareigūnai ir pan.
„Trumpiau tariant, Kaliningrado sritis buvo ruošiama tam, jeigu įvyktų jos blokada. O kas tą blokadą gali padaryti? Tą blokadą gali padaryti turbūt esanti artimiausia kaimynė Lietuva arba per jos teritoriją. Ir dėl to buvo spekuliuojama, kad iš tikrųjų Lietuva gali leisti pasinaudoti savo teritorija ukrainiečiams smūgiuojant Kaliningrado srities objektus. Nes turbūt vienintelė Kaliningrado sritis dar buvo per tą laikotarpį nepaliesta ir nenukentėjo“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams kalbėjo Seimo URK pirmininkas.
„Žinoma, tai yra provokacija. Rusija ieško priežasčių apkaltinti Lietuvą ir dėl to yra neatmetama, kad ieškant tų priežasčių, mes galime turėti tam tikrų provokacijų“, – pridūrė jis.
Nors provokacijos iš Rusijos tęsiasi kurį laiką, pasak R. Motuzo, „kaltinimus“ Maskva viešai pareiškė tik prieš kelias savaites. Iš to, suprasta, kad ieškoma pretekstų ir priežasčių galbūt nusitaikyti į mūsų kritinės infrastruktūros objektus ar išprovokuoti tam tikrus kitus veiksmus.
„Nesu karo ir gynybos specialistas, bet aš manau, kad tai būtų kažkokia galima hibridinė ataka, kad mes po to svarstytume, ar tai buvo iš Ukrainos, Rusijos, ar dar kitur. Dėl to, žinoma, kad mes tam turime būti pasirengę ir savo infrastruktūros objektų apsaugą sustiprinti“, – pažymėjo Seimo URK vadovas.
Anot R. Motuzo, kas gali atmesti, kad gali būti provokacijos prieš suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje. Jis priminė, kad Lietuva yra viena aktyviausiai kritikuojanti rusiškas dujas vis dar perkančias Europos Sąjungos valstybes, narystės Bendrijoje siekiančią Armėniją ir pan.
„Kas gali atmesti, kad gali būti provokacijos ir gali būti siekiama, sakykime, nusitaikyti į tą LNG terminalą, kad mes kurį laiką tų dujų neturėtume ir ieškotumėme tam tikros išeities. Mes matėme taip pat šešėlinį laivyną, ir taip toliau, ir kitus dalykus, ir Rusijos provokacijų tik daugėjo“, – komentavo jis.
„Be to, turbūt jeigu pažiūrėtume į istoriją, šimtmečių istoriją, turbūt visi karai, kurie buvo su Rusija, buvo išprovokuoti tam tikrų incidentų. Dėl to mes turime būti labai budrūs, sustiprinti savo ir galbūt gynybinius pajėgumus, ir tuos pajėgumus, kuriuos paskelbė Vidaus reikalų ministerija, kad tų provokacijų nebūtų ir kad mes galėtume užtikrinti saugumą Lietuvoje“, – pažymėjo Seimo URK pirmininkas.
Kartu parlamentaras pabrėžė, kad žmonėms sunerimti nereikia. Esą priemonių imamasi tam, kad pavojų nebūtų, žmonės nenukentėtų ir nebūtų karinio konflikto.
Stiprina kritinės infrastruktūros apsaugą
Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
Kaip teigiama VRM pranešime spaudai, pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudotis savo oro erdve ar teritorija kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją.
„Šia tęstine eskalacine retorika siekiama nukreipti dėmesį nuo nesėkmių fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryžtą toliau teikti paramą Ukrainai“, – nurodo ministerija.
VRM nurodo, kad atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse.
„Neatmestina, kad, siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Atidžiai stebime situaciją, stipriname mūsų pasirengimą ir kritinės infrastruktūros objektų apsaugą“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Nurodoma, kad VRM ir Viešojo saugumo tarnyba (VST) ėmėsi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti ir išplėtė kritinės infrastruktūros atsparumui užtikrinti skirtų priemonių apimtį.
Sustiprintą šių objektų fizinę apsaugą užtikrins VST, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
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