 Nacionalinio saugumo komisija tarsis dėl kontrabandinių balionų ir vilkikų

Nacionalinio saugumo komisija tarsis dėl kontrabandinių balionų ir vilkikų

2025-11-27 07:21
BNS inf.

Į Lietuvą toliau skrendant kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos, o šios režimui neišleidžiant sulaikytų Lietuvos vilkikų ketvirtadienį vėl rinksis Nacionalinio saugumo komisija – ji ketina aptarti priimtų sprendimų poveikį bei tolesnius veiksmus.

Nacionalinio saugumo komisija tarsis dėl kontrabandinių balionų ir vilkikų
Nacionalinio saugumo komisija tarsis dėl kontrabandinių balionų ir vilkikų / Asociatyvi D. Gaižausko feisbuko nuotr.

„Bus aptarinėjama meteorologinių balionų situacija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, nes vėl neseniai buvo masinis jų antplūdis, sutrikdęs Vilniaus oro uosto veiklą ne vieną ir ne dviem valandoms. Bus kalbama, kaip buvo reaguota į tą situaciją, kas vyksta apskritai pastarąjį mėnesį“, – BNS sakė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.

„Bus sprendžiama dėl to, kokių bus galima imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į šią situaciją“, – pridūrė jis.

Situaciją dėl kontrabandinių balionų ketvirtadienį planuoja svarstyti ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį kartojo, kad Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota.

Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio, tačiau Minsko režimas iš šalies neišleidžia lietuviškų vilkikų. Jis siekia konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

Dėl kontrabandinių balionų spalio ir lapkričio mėnesiais stabdant Vilniaus bei Kauno oro uostų darbą buvo paveikti 36 tūkst. keleivių planai ir atšaukti arba į kitus oro uostus nukreipti 249 skrydžiai.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinio saugumo komisija
kontrabandiniai balionai
vilkikai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
keiskit vadus teisėsaugoi jieškokit kas sugebės stogo kontrabandininkus išgaudyt.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų