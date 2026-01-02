Nacionalinio transliuotojo valdyseną peržiūrėsianti Seimo darbo grupė į posėdį kvies LRT tarybą

„Kitam posėdžiui išgirdome, kad yra pasiruošusi Internetinės žiniasklaidos asociacija pateikti savo pasiūlymus. Mes turime Valstybės kontrolės pristatymą, mes turime prašymą LRT tarybos pristatymui ir Medijų tarybos“, – penktadienį priimtą sprendimą įgarsino jos pirmininkas, Seimo vadovas Juozas Olekas.
Darbo grupė nusprendė toliau posėdžiauti rinktis sausio 5-ą, 8-ą, 12-ą, 14-ą, 15-ą ir 26-ą dienomis.
Kitą savaitę, ketvirtadienį, planuojama pristatyti analizę, pasisakys akademinės bendruomenės atstovai ir teisininkai.
„Apsitarsime dėl 8 dienos pakvietimo, pagalvokite, kas ką turi. Dabar jau turime tokį truputį aiškesnį vaizdą, kaip dirbame ir ką galime kviesti, tai tada tiesiog pasirinksime žmones ir pakviesime, kad būtų išsakytos įvairios pozicijos, mintys ir turėtumėme tą galimybę“, – sakė J. Olekas.
Nutarta, jog vėliau savo pozicijas pristatys Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga.
Darbo grupė penktadienį taip pat pasitvirtino savo reglamentą. Pasak dokumento, ji turės parengti išvadas ir pasiūlymus dėl LRT valdysenos modelio ir jo teisinio reguliavimo tobulinimo.
Kaip uždaviniai įvardinti galiojančios valdysenos reguliavimo, tarptautinės praktikos bei nacionalinio transliuotojo finansinių išteklių teisinio reguliavimo įvertinimas, valdymo, priežiūros ir atskaitomybės mechanizmų peržiūrėjimas, galimų rizikų LRT nepriklausomumui nustatymas.
Pagal Seimo valdybos sprendimą darbo grupei priklauso 12 politikų ir penki žiniasklaidos organizacijų atstovai. Kaip išoriniai ekspertai pakviesti Medijų tarybos atstovai.
Grupė savo išvadas ir siūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Kaip rašė BNS, sudaryti darbo grupę, siekiant parengti LRT įstatymo pataisas dėl jos valdysenos keitimo, sutarta praėjusią savaitę per Seimo frakcijų lyderių susitikimą Prezidentūroje su Gitanu Nausėda.
Po šio susitikimo šalies vadovas pareiškė, kad valdantieji pažadėjo netaikyti skubos LRT įstatymo pataisoms, o opozicija – specialiai projekto svarstymo nevilkinti.
Valdantieji planavo dar gruodžio viduryje skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Opozicijos atstovai, siekdami stabdyti projekto priėmimą skubos tvarka, paskutinėmis Seimo rudens sesijos dienomis taikė parlamentinę filibusterio taktiką, jie registravo apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai pataisai.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai