Naujieji ministrai jau kraunasi lagaminus

Naujoji Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė oficialiai dirba 15 dienų. Susirinkti komandą, matyt, tikrai varginantis reikalas, nes kai kurie ministrai atostogų išeina nė nespėję apšilti kojų.
Pavyzdžiui, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė atostogaus rugpjūtį, o ministre ji bus padirbusi 24 dienas.
„Turėjau suplanuotas ir ilgesnes atostogas, bet pasiimsiu tik savaitę. Turiu šiek tiek asmeninių reikalų sutvarkyti“, – aiškino ji.
Jai įkandin atostogoms ruošiasi ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
„Tai čia iš sveikatos perspektyvos net yra svarbu turėti atostogas“, – tikino politikas.
Poilsio jis išeis ministru padirbęs 20 dienų.
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„Ateiname ne iš poilsio pozicijų, o iš labai rimto darbo Seime. Buvo visi koaliciniai persidėliojimai, programų rengimai, dieną naktį dirbome“, – teigė L. Kukuraitis.
Energetikos ministras Lukas Savickas jau atostogauja. Darbus į šalį jis padėjo praėjus vos savaitei po priesaikos. Jį laikinai pavaduoja žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, kuriam šią vasarą teks didžiausias krūvis – rugpjūčio pradžioje jis bus atsakingas net už tris ministerijas.
„Pažiūrėkite į mano pečius, tikrai naštos nejaučiu. Sportuoju, esu prie ūkio žmogus, tad tikrai atlaikysime. Reikia solidarizuotis su tuo sektoriumi, kuriam atstovauji, o ūkininkams dabar ypač didelis darbymetis“, – kalbėjo jis.
Kitokį požiūrį, matyt, turi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prieš tai jis kelias savaites kartu su prezidentu kalbėjo, kad Rusija artimiausiu metu Lietuvą ir jos kaimynes bandys provokuoti, ragino gyventojus išlikti budrius, pasiuntė karius saugoti strateginių objektų, o pats išėjo atostogų. Šiuo metu Vyriausybės naujokas Martynas Katelynas yra priverstas dirbti už du.
„Aš visada sulaukiu priekaišto, kad esu per jaunas ar nepatyręs. Ta jaunystė gal ir padeda, kad nereikia atostogų“, – šmaikštavo ministras.
Pats jis ilsėtis neplanuoja.
„Vyriausybėje pradėjau dirbti prieš dvi savaites. Manau, kad įsibėgėjimas reikalauja didelio dėmesio, tad tikrai dabar ne metas atostogoms“, – pabrėžė politikas.
Finansų ministrui taip pat reikės spręsti, ką daryti su degalų kainomis.
„Manau, kad bus dar galimybių vėliau pailsėti“, – sakė jis.
Švietimo ministrė Raminta Popovienė ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra vieninteliai, poste likę prie visų trijų socialdemokratų premjerų – Gintauto Palucko, Ingos Ruginienės ir Mindaugo Sinkevičiaus. Jie ministrais dirba ilgiausiai.
K. Budrys dviejų savaičių pertrauką nuo darbų pasiėmė rugpjūtį. Vyriausybės kanceliarija nenurodė, kad R. Popovienė atostogaus, nors pati ministrė sakė esą po Žolinių planuojanti atsikvėpti.
Pagal Darbo kodeksą atostogos už pirmuosius darbo metus paprastai suteikiamos išdirbus pusmetį. Tiesa, darbdaviui ir darbuotojui nedraudžiama susitarti, kad pailsėti būtų galima ir avansu.
„Džiaugiuosi, kad premjeras išleido, suprasdamas pareigas šeimai“, – sakė L. Kukuraitis.
„Nėra taip, kad nėra ministro ir viskas sustoja“, – pridūrė K. Mažeika.
Beje, net jei ministras, pasikeitus premjerui, toliau tęsia darbą Vyriausybėje, prieš priesaiką jis yra atleidžiamas ir įdarbinamas iš naujo.
„Tai reiškia, kad, kai pakeiti darbą, kaip bet kuris kitas žmogus, gauni nulį atostogų“, – aiškino I. Ruginienė.
Iš 14 vasara pasimėgauti nusprendė 9 ministrai – daugiau nei pusė.
„Į Prancūziją buvome suplanavę vykti į tuos parkus, apie kuriuos svajojo visus metus“, – sakė L. Kukuraitis.
Kai kurie ministrai pripažįsta, kad Lietuvoje sulaukia per daug dėmesio, todėl visiškai atsipalaiduoti nepavyksta.
„Būna ir žvilgsnių, ir pokalbių, ir temų. Žmonės prieina su savo rūpesčiais“, – pasakojo politikas.
LNK.LT primena, kad premjeras M. Sinkevičius vasarą formaliai jau atostogavo, dar būdamas Jonavos meru. Tik tuo metu ne ilsėjosi, o formavo savo ministrų kabinetą.
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