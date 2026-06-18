Naujos valdžios pažadai kelia klausimų: akys krypsta į milijardinį „Sodros“ rezervą

Nauja koalicija ketvirtadienį dės parašus ant naujos sutarties.
Derybose dalytasi ne tik postais ir ministerijomis – atsirado ir naujų pažadų.
„Nereikia žiūrėti taip tik buhalteriškai pagal ekselį – yra ar nėra tų pajamų. Reikia modeliuoti, dėlioti“, – sakė Seimo narys Lukas Savickas.
Nors Lietuvos bankas pataria atvirkščiai.
„Lengvatų peržiūra. Tikrai mūsų sistema turi labai daug įvairių lengvatų“, – teigė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus.
„Galvoja, kad valstybėje turi tęstis vakarėlis – vien tik pramogos, linksmybės, o pasekmės užmetamos ateities kartoms ir būsimoms valdžioms“, – sakė Seimo narys Mindaugas Lingė.
Anot Lietuvos banko, naujų mokesčių nebūtina įvedinėti.
Tereikia susimažinti nebūtinas išlaidas.
„Valstybė skiria pakankamai dideles lėšas tai pačiai antrai pakopai remti. Manau, kad tai turėtų būti atviras klausimas, kuo virsta antra pakopa“, – teigė G. Šimkus.
Naujosios koalicijos prioritetas dabar bus šeima.
„Toks siekis koalicinėje sutartyje yra įtvirtintas ir tikiuosi, kad nepakeisime savo nuomonės“, – sakė Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė.
Papildomų milijonų reikalavo naujieji koalicijos partneriai demokratai.
Koalicija sieks, kad jaunų šeimų pajamos nesumažėtų išėjus vaiko priežiūros atostogų.
„Visi nori kažką didinti. Diskusijose su mūsų naujais koalicijos partneriais jie nesiūlė jokių šaltinių, iš kur pasisemsime“, – teigė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Anot būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus, šeimoms daugiau pinigų galėtų atsirasti jau kitąmet.
Neįprastai optimistiškas ir finansų ministras, kuriam pareigos naujoje Vyriausybėje negarantuotos.
„Manau, kad, be abejo, tai yra realu. Valstybės biudžetas yra apie 20 milijardų, jei paimtume kitus biudžetus – tai 30 mlrd. Jis kiekvienais metais padidėja dėl augančios ekonomikos“, – sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Demokratų skaičiavimu, vien lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms pareikalautų 70 mln. eurų. O kur dar kiti geri norai...
„Nemokamo maitinimo pradinukams plėtra ir kitos priemonės taip pat reikalaus resursų“, – sakė L. Savickas.
Po mokesčių reformos socialdemokratams vėl judinti širšių lizdo nebesinori.
„Labai norėtųsi jokių didelių pertvarkymų nedaryti, nebent atlikti kažkokius techninius pakeitimus“, – teigė K. Vaitiekūnas.
„Nėra projekte nė vieno žodžio apie tai, kad ruošiamės ką nors keisti mokestinėje aplinkoje“, – sakė R. Budbergytė.
O į koaliciją grįžę demokratai kalba, kad dosnesni galėtų būti pakoregavus, pavyzdžiui, cukraus mokestį.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Iš jo į biudžetą šiemet planuojama surinkti apie 25 mln. eurų.
„Kaip į kokį rimtą balių ateini, kuriame yra ištaiginga puota su steikais ir prabangiais gėrimais, atsineši saulėgrąžų pakelį ir įsivaizduoji, kad čia jau yra tas ant to“, – kalbėjo M. Lingė.
„Jie sakė, kad vienas variantas yra naudoti rezervą, kitas – didinti lošimų mokesčius, bet lošimų mokesčiai yra labai nedideli“, – sakė A. Sysas.
Kad pažadai neliktų vien gražiais žodžiais, siūlyta net pratuštinti „Sodros“ rezervą. Jis šiuo metu daugiau nei milijardu eurų padidėjęs dėl grįžusių įmokų iš II pensijų pakopos.
Tiek Valstybės kontrolė, tiek Lietuvos bankas perspėja nagų prie jo nekišti.
„Grįžtančios įmokos – tiek valstybės, tiek „Sodros“ įmokos į rezervą – jau reiškia apskaitos vienetus, tai yra ilgalaikiai įsipareigojimai, kuriuos valstybė turi padengti. Kitaip tariant, tie pinigai jau yra išleisti“, – teigė Valstybės kontrolės vyriausiasis ekonomistas Jaroslavas Mečkovskis.
Skaičiuojama, kad šiemet „Sodros“ rezervas sieks kiek daugiau nei 6,5 mlrd. eurų.
Arba beveik 84 proc. praėjusių metų „Sodros“ išlaidų.
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