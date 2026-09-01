Nausėda apie galimas Matjošaitytės konsultacijas „aušriečiams“: nenuteikia labai pozityviai

„Noriu dar geriau susipažinti su visomis aplinkybėmis. Tos aplinkybės, kurios šiuo metu yra viešai žinomos, nenuteikia labai pozityviai. (...) Tai yra dalykas, kuris turėtų būti įvertintas“, – žurnalistams Maišiagaloje teigė G. Nausėda.
„Nemanau, kad čia viskas yra tvarkoje, tačiau galutinį atsakymą galėsiu pateikti dar geriau susipažinęs su situacija“, – pabrėžė jis.
Portalas „Delfi“ paskelbė, kad prieš 2024 m. Seimo rinkimus teisininkė, buvusi VRK pirmininkė L. Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ su nario mokesčiu susijusiais klausimais bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK.
Portalo žiniomis, netrukus po to ji pati tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinei jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino.
Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, L. Matjošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą.
VRK savo ruožtu informavo, kad „Nemuno aušros“ pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už L. Matjošaitytės suteiktas teisines paslaugas.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pirmadienį taip pat gavo skundą dėl galimų L. Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“. Komisija, susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus surinkusi papildomus šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs, ar yra pagrindų tyrimui pradėti.
Teisingumo ministerija reaguodama į paskelbtą informaciją teigė, kad ją turėtų įvertinti VTEK.alinti atskleisti šios informacijos, nes ji esą patenka po advokato profesinės paslapties apsauga.
Savo ruožtu parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ši informacija kelia susirūpinimą. Kaip praneša visuomeninis transliuotojas, Seimo vadovas parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetui pavedė surinkti papildomą informaciją.
ELTA primena, kad prieš kelias savaites posėdžiavusi VRK konstatavo, kad 2024 m. Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių „Nemuno aušra“ bei jos lyderis R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą.
Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad „Nemuno aušra“ 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu Rinkimų kodekso pažeidimu.
Be to, įstatymą partija pažeidė priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius (4,3 tūkst. eurų), kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos.
VRK taip pat nustatė, kad „Nemuno aušra“ finansavo 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį – partijos pirmininko pavaduotoją ir rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių.
Esą jis tarpininkavo pervedant įmonių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšas, kurių bendra suma siekia 24,2 tūkst. eurų, „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų politinei kampanijai finansuoti.
(be temos)
(be temos)