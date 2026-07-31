Nausėda apie migrantų incidentus Ispanijoje: Lietuva šitoje vietoje yra pavyzdys

„Tai neprisideda prie vidinio mūsų Europos Sąjungos stabilumo. Kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidines sienas. Tai ne apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra tai, kas, mano įsivaizdavimu, yra labai gerai apsaugota iš išorės ir kas yra be jokių barjerų ir be jokių vidinių sienų, kalbant jau apie Europos Sąjungos vidų“, – Medininkuose penktadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Ir tokia Europos Sąjunga yra siekiamybė, ir aš darysiu viską visuose Europos Vadovų Tarybos posėdžiuose, kad mes tikrai turėtume pirmiausia net ne griežtesnę politiką, o labai aiškią imigracijos politiką, o ne tiesiog plūduriuotume priklausomai nuo to, kokios aktualijos arba kokios aplinkybės iškyla. Tos klaidos padarytos praeityje ir aš manau, kad tikrai tiek protingas žmogus, tiek protinga organizacija žvelgia į tai, kokios klaidos padarytos praeityje, mokosi iš jų ir daro kitaip. Tai dabar yra metas Europos Sąjungai daryti ne taip, kaip 2016 ar 2017 metais, o daryti taip, kaip reikalauja situacija 2026 metais“, – pabrėžė G. Nausėda.
Anot prezidento, to, kas vyksta Ispanijoje, neturi būti ir ES negali sau leisti turėti skylėtas sienas „visomis to žodžio prasmėmis“.
„Tiek mūsų nacionalinio saugumo prasme ir santykių su agresyviomis kaimynėmis prasme, tiek ir migracijos prasme. Tai Lietuva šitoje vietoje vėlgi yra pavyzdys, kuri užtikrina savo sienos saugumą, nors patiriame nemenkesnes įtampas ir patyrėme visus šituos metus nemenkesnes įtampas, tačiau susitvarkėme ir dabar net esame pajėgūs padėti mūsų kaimynams latviams susitvarkyti su jų problemomis“, – aiškino jis.
Kaip rašė BNS, užsienio žiniasklaida skelbia, jog pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 40 tūkst. migrantų.
Mėgindami pasiekti Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje iš Maroko, iš viso žuvo aštuoniolika žmonių.
Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą, daugiausia plaukte.
Seutos valdžios institucijos anksčiau šį srautą siejo su šį mėnesį priimtu Ispanijos Aukščiausiojo Teismo sprendimu, kuriuo pareigūnams uždrausta be teismo proceso nedelsiant grąžinti jūra atvykstančius migrantus. Šis sprendimas netaikomas migrantams, kurie į Ispaniją patenka sausuma, įskaitant lipimą per pasienio tvorą.
Tačiau kai kurie Maroko aktyvistai suabejojo, ar šis sprendimas buvo srauto priežastis, teigdami, kad dauguma migrantų apie tokius teisinius sprendimus nežinojo.
Ispanija yra pagrindinė migrantų, ieškančių geresnių ekonominių galimybių arba bėgančių nuo smurto savo šalyse, atvykimo į Europą vieta.
Norėdami pasiekti Seutą, esančią Šiaurės Afrikos pakrantėje, migrantai dažnai plaukia iš Maroko Fnideko miestelio, įveikdami maždaug 5 km, kad pasiektų Ispanijos teritoriją. Kiti bando persikelti iš netoliese esančio Beljunešo miestelio, kur atstumas yra mažesnis.
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