Nausėda apie Palucką: norint sumažinti reputacinę žalą, sprendimai turėtų būti principingesni

Taip esą būtų galima sumažinti ne tik savo, bet ir visai partijai tenkančią reputacinę žalą.
„Taip, reputacinė žala yra čia, bet norint sumažinti tą reputacinę žalą sau pačiam ir savo partijai ypatingai, sprendimai turėtų būti principingesni, kitokie. Šia prasme, taip, aš esu nusivylęs“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė prezidentas.
„Jų (Seime dirbti liekančių S. Skvernelio ir G. Palucko – ELTA) pačių sprendimas yra jų pačių sprendimas. Be abejo, tai yra asmeninis apsisprendimas. Aš šituos dalykus matau kiek kitaip“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Seimas panaikino buvusio premjero, parlamentaro G. Palucko teisinę neliečiamybę. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš – 2, susilaikė – 3 Seimo nariai. Tam, jog būtų panaikinamas parlamentaro teisinis imunitetas, reikia bent 71 Seimo nario balso.
Balsavimo metu prieš balsavo demokratų frakcijos atstovas Dainius Varnas bei „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Susilaikė „Nemuno aušros“ atstovai Lina Šukytė-Korsakė, Saulius Bucevičius bei Kęstutis Bilius. Vis tik, pasibaigus balsavimui D. Varnas tikino suklydęs ir prašė jo balsą protokolui užskaityti „už“. Tuo metu pats G. Paluckas balsavime nedalyvavo.
Antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
