Nausėda: dronų spiečius virš Lenkijos rodo, kad Rusija kelia vis didesnę grėsmę

„Rusija sąmoningai plečia savo agresiją, keldama vis didesnę grėsmę Europai. Dronų spiečius virš Lenkijos teritorijos yra dar vienas to įrodymas, kaip ir grasinanti retorika NATO rytinio flango atžvilgiu“, – socialiniame tinkle „X“ trečiadienį rašė šalies vadovas.
„Pasaulis privalo sustabdyti agresorių – palaužti jo karo ekonomiką ir palaužti jo gebėjimą naikinti bei žudyti“, – teigė jis.
F. Jansonas: vyksta NATO konsultacijos dėl 4-ojo straipsnio aktyvavimo
Prezidento G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad po incidento kaimyninėje Lenkijoje, kuomet į jos teritoriją įskrido Rusijos bepiločiai orlaiviai, jau vyksta konsultacijos su NATO valstybėmis dėl ketvirtojo straipsnio aktyvavimo.
„Konsultacijos su NATO valstybėmis vyksta nuo ankstyvo ryto. Šiuo atveju ketvirtojo straipsnio aktyvavimas, matyt, konsultacijų būdu jau faktiškai yra įgyvendinamas“, – LRT Radijui trečiadienį kalbėjo F. Jansonas.
Prezidento patarėjas teigė, kad šalies vadovas tokius Rusijos veiksmus vertina kaip grėsmę rytiniam NATO flangui.
„Prisiminkime, ką Medvedevas kalbėjo apie Suomiją, ir štai dabar šitas incidentas Lenkijoje parodo, kad Rusijos agresyvumas iš tiesų kelia grėsmę Europos valstybėms, kelia tiesioginę grėsmę NATO valstybėms. Vakarų pasaulis privalo imtis ryžtingų priemonių. Tai, ką Amerikoje kongresmenai kalba apie skubiai įvedamas ekonomines sankcijas, Ukrainos apginklavimas – tai turbūt yra tie žingsniai, kurie turėtų būti pirmiausia“, – akcentavo F. Jansonas.
Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Lenkijos kariuomenė situaciją pavadino agresijos aktu.
Anot Varšuvos, reaguojant į Rusijos ataką buvo mobilizuota Lenkijos ir sąjungininkų aviacija.
Lietuvos kariuomenė ir kitos tarnybos sekė situaciją dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą, buvo parengta gyventojų perspėjimo sistema.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sakė, kad Lietuva tokioje situacijoje būtų pasielgusi taip pat kaip Lenkija ir teigė, kad oro erdvės pažeidimų ateityje gali daugėti.
Rusijos dronai ir raketos per trejus su puse metų trunkantį karą kelis kartus kirto NATO narių – Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos – oro erdvę.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje. Šį incidentą ji pavadino provokacija.
(be temos)