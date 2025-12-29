Nausėda: galios sutelkimas vienose rankose socialdemokratams padarytų meškos paslaugą

„Galios sutelkimas vienose rankose gali padaryti partijai meškos paslaugą. Jeigu partijoje yra keletas galios centrų, tai nebūtinai yra blogai, jeigu galutiniame rezultate jie pasiekia tam tikrą kompromisą“, – antradienį LNK televizijai teigė G. Nausėda.
Tiesa, valstybės vadovas pabrėžė, kad užsitęsę vidiniai partijos ginčai naudos neatneštų. Jis pridūrė, kad nemato požymių, jog socialdemokratų lyderiai neigtų vienas kito žodžius.
„Mes tiesiog svarstome klausimus, kurie gali skirtis pagal savo turinį, bet susikalbėti įmanoma, o tuomet, kuomet partija demonstruoja kitokią poziciją negu mano, jie negudrauja, nevynioja į vatą ir pasako, kad šituo klausimus mums bus sunku susitarti“, – tvirtino prezidentas.
„Net ir pastarieji balsavimai buvo tokio pobūdžio dalykas. Aš dėl to didelės problemos nedarau, bet tikrai labai svarbu palaikyti nuolatinius ryšius ir su šita partija, ir su opozicijos partijomis idant rastume sprendimus“, – akcentavo G. Nausėda.
Su premjere bendrauja pakankamai lengvai
Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad premjerės Ingos Ruginienės pozicija natūraliai yra siejama su didesne atsakomybe už valstybėje vykstančius procesus.
„Vyriausybė disponuodama finansiniais ištekliais, žmogiškaisiais ištekliais, turėdama didelį aparatą, natūraliai prisideda prie labai svarbių valstybei sprendimų. Dėl to, kuomet kažkas pakrypsta ne taip, ji tampa atsakinga už tuos sprendimus“, – sakė jis.
Prezidentas tikino, jog su ministre pirmininke jis bendrauja pakankamai lengvai ir dažnai randamas sutarimas esminiais klausimais.
„Manau, pasibaigus visoms šitoms perturbacijoms, 2026 m. galėsime toliau bendrauti su visais jūsų paminėtais politikais, nes ir Mindaugas Sinkevičius vaidina svarbų vaidmenį socialdemokratų partijoje, Seimo pirmininkas (Juozas Olekas – ELTA) natūraliai tiesiogiai prisideda prie teisėkūros. Ir, žinoma, vykdomoji valdžia – gerbiama premjerė ponia Ruginienė“, – apibendrino G. Nausėda.
Socialdemokratų Vyriausybė nuo pat 2024 m. rinkimų susidūrė su nemažai iššūkių – dėl skandalų atsistatydinęs Gintautas Paluckas, Baltarusijos sukelta kontrabandinių balionų krizė, o paskutiniuoju metu daug įtampos kilo ir dėl siūlomų, bet visuomenės prieštaringai vertinamų, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų, sukėlusių kelias dienas trukusius protestus.
Šie iššūkiai atsispindi ir apklausose. Lapkritį „Delfi“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa rodo, kad beveik trys ketvirtadaliai šalies gyventojų dabartinės Vyriausybės darbą vertina nepalankiai.
Apklausoje dalyvavusiųjų taip pat prašyta įvertinti, už kurią partiją balsuotų artimiausią sekmadienį. Daugiausiai palaikymo sulauktų opozicinė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – už juos ketintų balsuoti 13,7 proc. respondentų. Spalį taip teigė 14,5 proc.
Tuo metu svarstančių balsuoti už valdančiuosius socialdemokratus – kiek mažiau. Lapkritį už M. Sinkevičiaus vedamą jėgą teigė balsuosiantys 9 proc. gyventojų – tai 3,6 procentinio punkto mažiau nei spalį, kai tokios pozicijos laikėsi 12,6 proc. tyrimo dalyvių.
Tuo metu taip pat sumažėjo respondentų, įvardijančių I. Ruginienę tinkamiausia eiti Vyriausybės vadovės pareigas. Taip manančių pastarąjį mėnesį sumažėjo 3,5 procentinio punkto. Lapkritį dabartinę Vyriausybės vadovę kaip geriausiai šioms pareigoms tinkančią politikę įvardijo 4,5 proc. apklaustųjų – spalį tokios pozicijos laikėsi 8 proc. tyrime dalyvavusių gyventojų.
