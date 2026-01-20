Nausėda: ginčą dėl Grenlandijos galėtų išspręsti bendras saugumo susitarimas

„Geriausias rezultatas būtų susitarti dėl bendros atsakomybės už Arkties regiono ir Šiaurės Atlanto regiono saugumą. Ar tai įmanoma pasiekti? Turėtume dėti visas pastangas, kad eitume šiuo keliu, nes tai yra geriausias sprendimas“, – antradienį interviu naujienų agentūrai „Reuters“ sakė šalies vadovas.
BNS rašė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą teigė norintis perimti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją. Tai sukėlė rimtą išbandymą NATO vienybei, o Europos šalys ėmė vienytis prieš Vašingtono planus dėl šios Arkties salos.
D. Trumpas šią savaitę paskelbė nuo vasario įvedantis 10 proc. muito tarifą importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje.
Nuo birželio muitus jis žada padidinti iki 25 proc. ir juos taikyti tol, kol bus „pasiektas susitarimas dėl visiško ir visapusiško Grenlandijos įsigijimo“.
ES lyderiai ketvirtadienio vakarą Briuselyje surengs skubų viršūnių susitikimą, kad aptartų savo atsaką į vieną rimčiausių pastarųjų metų krizių, smogusių transatlantiniams ryšiams.
G. Nausėda teigė, kad visada yra galimybė sumažinti susidariusią įtampą, tačiau dėl to turi stengtis visos suinteresuotos šalys.
„Būtina sąlyga yra tai, kad abi pusės norėtų šios įtampos mažinimo, o dabar aš tuo nesu tikras. Europa akivaizdžiai nori sumažinti įtampą. Tikiuosi, kad Jungtinės Valstijos taip pat norės“, – kalbėjo prezidentas.
Trečiadienį D. Trumpas sakys kalbą Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume, G. Nausėda išreiškė lūkestį, kad JAV prezidentas pasiųs signalų, rodančių siekį mažinti įtampą dėl Grenlandijos.
