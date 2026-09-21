Nausėda JT generaliniam sekretoriui išsakė nepritarimą naujam politiniam žemėlapiui

Šalies vadovas per Baltijos valstybių vadovų susitikimą su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu (Antoniju Guterišu) išsakė Lietuvos poziciją dėl naujojo JT Generalinės Asamblėjos balsavimu patvirtinto pasaulio politinio žemėlapio, pirmadienį pranešė Prezidentūra.
Anot jos, G. Nausėda tvirtino, kad Lietuva remia tikslesnio ir teisingesnio pasaulio kartografinio vaizdavimo siekį, tačiau pabrėžė, jog žemėlapiai turi atitikti tarptautinę teisę, valstybių suverenitetą, teritorinį vientisumą ir pripažintas sienas.
Pasak Lietuvos vadovo, JT žemėlapiuose turi būti nuosekliai taikomas Rusijos neteisėtos Krymo ir kitų okupuotų Ukrainos teritorijų aneksijos nepripažinimas.
Prezidentas pabrėžė, kad Rusija išlieka pagrindine ilgalaike grėsme Europos ir transatlantiniam saugumui. Jo teigimu, Rusijos keliama grėsmė neapsiriboja Ukraina, Lietuva ir kitos Europos valstybės susiduria su savo sienų pažeidimais.
JT Generalinė Asamblėja rugsėjo pradžioje nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį, kuriame Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa – sumažintos.
Žemėlapyje Krymas pavaizduotas pilka spalva. Nors jo spalva nėra tokia pati kaip Rusijos, ji skiriasi ir nuo Ukrainos, parodant, kad pusiasalis yra tam tikru būdu atskirtas nuo jos.
Rezoliuciją, kuria siekiama „tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo“, palaikė 164 šalys, JAV balsavo prieš, o dar šešios valstybės – Ukraina, Estija, Sakartvelas, Lietuva, Moldova ir Serbija – susilaikė.
Priėmus rezoliuciją, JT nustos naudoti tradicinį Merkatoriaus projekcijos pasaulio žemėlapį, kuriame šiauriau esančios šalys atrodo didesnės nei yra iš tikrųjų, ir pradės naudoti projekciją, išlaikančią tikrąjį šalių dydį.
Rusija 2014 metais neteisėtai okupavo ir aneksavo Krymą, tačiau pagal tarptautinę teisę jis išlieka Ukrainos teritorija.
G. Nausėda pirmadienį taip pat padėkojo A. Guterresui už jo pastangas stiprinti JT vaidmenį sprendžiant pasaulinius iššūkius.
Kalbėdamas apie naujojo generalinio sekretoriaus rinkimus, šalies vadovas pabrėžė, kad būsimasis organizacijos vadovas turėtų gerinti JT veiksmingumą, ginti tarptautinę teisę ir JT Chartiją bei turėti politinį lyderystės, moralinį autoritetą užkertant kelią tarptautinės teisės pažeidimams.
Per susitikimą prezidentas pristatė Lietuvos kandidatą į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas Tomą Lamanauską.
Lietuva šiemet mini narystės Jungtinėse Tautose 35-ąsias metines.
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