Nausėda kalbėjosi su Suomijos prezidentu: aptarė derybas dėl taikos Ukrainoje

„Abiejų šalių vadovai išreiškė tvirtą paramą Ukrainos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, pabrėždami, kad šie pamatiniai tarptautinės teisės principai negali būti derybų objektu. Prezidentas G. Nausėda akcentavo, jog Ukrainos ir visos Europos ateitį lemiantys klausimai turi būti sprendžiami tik dalyvaujant Ukrainai ir Europos Sąjungos (ES) atstovams“, – rašoma Prezidentūros pranešime.
Lietuvos vadovas A. Stubbą informavo apie vakarykštį savo pokalbį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, domėjosi Suomijos vertinimu dėl Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Rusijos derybų eigos bei paskutinių susitikimų rezultatų. Lietuvos vadovas taip pat paragino Suomiją, kartu su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių šešetuko valstybėmis, remti Ukrainos siekį kuo greičiau pradėti derybas dėl narystės ES.
G. Nausėda taip pat pabrėžė būtinybę tęsti pastangas, siekiant užtikrinti visapusiškas saugumo garantijas Ukrainai bei atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į Rusijos pagrobtų Ukrainos vaikų, karo belaisvių ir sulaikytų civilių likimą.
ELTA primena, kad penktadienį Aliaskoje vyks JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje baigties.
Prieš konsultacijas su D. Trumpu ir JAV viceprezidentu JD Vance‘u planuojamas virtualus Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Lenkijos bei Suomijos vadovų susitikimas.
Prie šio susitikimo taip pat turėtų prisijungti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.