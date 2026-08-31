Nausėda prabilo apie CŽA vadovo vizitą Maskvoje

„Gerbdamas, kad šiuo atveju Jungtinės Amerikos Valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio, mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampai mažinti regione“, – žurnalistams Vilniuje sakė šalies vadovas.
„Ir labai tikiuosi, kad ši žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę Maskvoje netikėtai apsilankė JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktorius Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas).
JAV leidinys „The Wall Street Journal“ rašė, kad CŽA direktorius atvyko į Maskvą, nes Jungtinės Valstijos surinko žvalgybos duomenų apie ankstyvuosius Rusijos pasirengimus galimai karinei mobilizacijai.
Tikiuosi, kad ši žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku.
Tuo metu leidinys „Politico“ rašė, kad J. Ratcliffe'as, lankydamasis Maskvoje, įspėjo Rusijos pareigūnus, kad jie neaštrintų konflikto su JAV sąjungininkais NATO, be kita ko, su Estija, Latvija ir Lietuva.
„Neslėpkime, kad susitikimas buvo neatsitiktinai organizuotas ir norėta perduoti tam tikras žinutes, kurios šiuo metu turėjo būti perduotos“, – sakė G. Nausėda.
Kita vertus, jis teigė, jog šiam susitikimui „per daug yra suteikiama dėmesio“.
„Taip, jis yra svarbus. Taip, tokie susitikimai nevyksta labai dažnai. Bet vis dėlto suvokime vieną dalyką, kad bendra saugumo situacija yra įtempta. To niekas neketina neigti. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju metu? Aš su tuo nesutikčiau“, – kalbėjo prezidentas.
„Manau, kad padėtis yra pakankamai įtempta nuo to laiko, kai Rusija patiria labai galingus Ukrainos smūgius savo šalies gilumoje, ir tai tam tikra prasme stumia Kremliaus režimą į kampą“, – pridūrė šalies vadovas.
„O, kaip jūs žinote, užspaustas kampe žmogus – arba ne žmogus – visada gali mėgintis smogti atgal ir sukelti tam tikrą papildomą grėsmę“, – pabrėžė G. Nausėda.
Taip jis kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams dėl to, ką Vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu.
Anksčiau pranešta, jog žvalgyba įspėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus.
M. Sinkevičius apie CŽA vadovo vizitą Maskvoje: oficialios informacijos neturiu
Prezidentui G. Nausėdai užsiminus, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio CŽA direktoriaus J. Ratcliffe'o vizito Maskvoje turinį, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia tokios informacijos neturintis.
„Oficialios informacijos pažymų ar kitomis formomis neturiu. Turiu tam tikros neoficialios informacijos per savo patarėjus, kurie palaiko ryšius su Jungtinių Amerikos Valstijų pareigūnais. Bet kadangi tai nėra oficiali informacija, nenorėčiau šiandien kažką tai pasakoti, nes tai gali būti tiktai interpretacijos arba sugedusio telefono efektas“, – pirmadienį po susitikimo su koalicijos partneriais teigė premjeras.
Paklaustas, ar apie šį vizitą kalbėjosi su prezidentu, premjeras teigė negalintis komentuoti, kokią informaciją turi šalies vadovas.
„Nekomentuosiu, ką prezidentas žino ir galbūt (…) daugiau informacijos disponuoja. Kol kas šios situacijos mes neaptarėm“, – sakė M. Sinkevičius.
Premjeras taip pat pažymėjo, kad JAV ir Rusija vienaip ar kitaip palaiko tarpusavio kontaktus.
„Aš manau, kad prezidentas galbūt pasakė, ką ir visi turbūt jaučiam, kad vis tiktai Maskva ir Vašingtonas santykius vienokia ar kitokia forma palaiko nuolat“, – teigė jis.
„Ruošiamės tyliai, darbai vyksta“
Po Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantys šeši mėnesiai bus lemiami, M. Sinkevičius teigia, kad valstybė galimoms eskalacijoms ruošiasi tyliai, mat įvairius pranešimus gali stebėti Lietuvai nedraugiškos šalys.
„Žvalgyba, ir civilinė, ir karinė, stebi situaciją, eskalaciją, jos periodiškai įvyksta“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė premjeras.
„Ruošiamės tyliai, per daug neaiškiname, ką darome. Stipriname savo strateginių objektų apsaugą, kas yra faktas, finansuojame intensyviai savo karinės gynybos pajėgumus, galvojame, kaip dar daugiau ir greičiau užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Darbas vyksta, jie sumenkinami, apie juos per mažai kalbama. Bet ne viską galima kalbėti, nes jus stebi, mus stebi ir skaito ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir potencialiai mums nedraugiškos šalys“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO.
Šeštadienį po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte Lenkijos premjeras socialiniame tinkle „X“ parašė, kad Rusijai didinant įtampą ateinantys šeši mėnesiai bus lemiami, dėl to, anot jo, Lenkija ir aljanso narės turi būti pasiruošusios.
Lenkijos premjeras taip pat teigė, kad Rusijos agresiją atremiančiai Ukrainai reikia didesnės paramos oro gynybai, o tai labai svarbu ir Lenkijos saugumui. Jis pridūrė, kad šios pagalbos teikimas yra visos Europos užduotis.
Naujausi komentarai