Nausėda: tai – svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arktyje

„Tikėtinas susitarimas tarp Grenlandijos, Danijos ir Jungtinių Valstijų yra svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arktyje ir Šiaurės Atlante“, – socialiniame tinkle „X“ šeštadienį rašė G. Nausėda.
Jis sakė palankiai vertinantis JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), Danijos ir Grenlandijos premjerų „lyderystę siekiant šio svarbaus susitarimo“.
„Glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO aljanso saugumui“, – teigė prezidentas.
Tuo metu krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, susitarimas rodo, jog anksčiau dėl Grenlandijos kilusios įtampos nereikėtų vertinti kaip NATO krizės.
„Kritikus tuo metu buvo ištikusi isterija. Buvo laidojamas NATO. Šiandien jau galime vertinti rezultatą. JAV, Danija ir Grenlandija pasiekė susitarimą, kuris stiprina JAV karinį vaidmenį Grenlandijoje, tačiau nekeičia jos suvereniteto“, – šeštadienį feisbuke rašė ministras.
Pasak jo, susitarimu taip pat užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti karines bazes Grenlandijoje ir stiprinamas JAV bei NATO vaidmuo regione.
„Sausį sakiau, kad nereikia skubėti laidoti NATO ir kiekvieno griežto pareiškimo vertinti kaip Aljanso skilimo. Po aštuonių mėnesių galima palyginti tuometinį vertinimą su tuo, kas įvyko: Grenlandija liko Grenlandija, o JAV ir NATO saugumo vaidmuo Arktyje stiprėja“, – pabrėžė ministras.
Kaip rašė BNS, D. Trumpas penktadienį paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkertamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazes šioje Arkties teritorijoje.
Danija ir jos autonominė teritorija Grenlandija palankiai įvertino susitarimą ir pareiškė, kad kitą savaitę jį pasirašys Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke.
Tačiau susitarimo sąlygos kol kas neaiškios, nors Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažeistas.
Išplatintame pranešime Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) sakė, kad susitarimu „kartu pripažįstami Karalystės suverenitetas bei teritorinis vientisumas ir Grenlandijos žmonių teisė į apsisprendimą“.
2025 metų sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad Vašingtonui dėl strateginių priežasčių reikia kontroliuoti Grenlandiją. Tai labai neramino NATO sąjungininkę Daniją ir išprovokavo griežtą Aljanso nepritarimą.
(be temos)