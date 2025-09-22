Nausėda žada nuotoliniu būdu kalbėtis su kandidatais į ministrus: turime užbaigti šį procesą

„Tos kandidatūros, apie kurias yra kalbama – aplinkos, energetikos ir kultūros ministro – man buvo pateiktos. Du iš trijų tų asmenų man yra gana gerai žinomi. Dėl trečiojo – deja, turiu pasakyti, kad nesu asmeniškai su juo pažįstamas“, – antradienį LRT televizijai kalbėjo G. Nausėda.
„Tikrai nenorėčiau iš anksto teigti, kad visi kandidatai bus man tinkantys, kai aš jų net nemačiau, – pabrėžė valstybės vadovas.
Jis teigia, kad sprendimus nulems planuojami susitikimai su kandidatais į ministrus, kuriuos jis darys nuotoliniu būdu viešėdamas Niujorke, kur vyksta Jungtinių Tautų (JT) Generalinė Asamblėja.
„Tam bus skirti mano susitikimai su jais. Gal jie bus trumpesni nei tie, kurie vyko Lietuvoje, tačiau tikiuosi, kad spėsiu užduoti klausimus, kurie man yra kritiškai svarbūs“, – aiškino G. Nausėda.
„Gavęs atsakymus į tuos klausimus aš tikrai proceso nevilkinsiu – taip pat, kaip jo nevilkinau praeityje. (…) Tai yra labai svarbu – turime pabaigti šį procesą, suformuoti Vyriausybę ir ji turi pradėti dirbt“, – reziumavo prezidentas.
Anksčiau pirmadienį pranešta, kad socialdemokratai su „Nemuno aušra“ keisis Kultūros ir Energetikos ministerijomis.
Vėliau paskirtosios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas Eltai patvirtino, kad premjerė prezidentui G. Nausėdai pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus.
Apsikeitus ministerijomis, į „Nemuno aušrai“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro Kastyčio Žuromsko kandidatūrą, o į energetikos ministrus – laikinąjį ministerijos vadovą Žygimantą Vaičiūną.
ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių.
Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
