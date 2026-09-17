Nausėdai – skaudūs visuomenės smūgiai

Žmonių meilė prezidentui išblėso vos per metus.
„Nenoriu kalbėti apie prezidentą... Patys žinot... Tas pats, kas kalbėti apie šiukšlių maišą, neįdomu“, – teigė vyras.
„Aš galiu pasakyti, kad prezidento mes neturim“, – sakė moteris.
Naujausia „Baltijos tyrimų“ apklausa rodo – G. Nausėdos reitingas smuko. Anksčiau viršūnėse karaliavęs prezidentas praranda visuomenės palankumą.
„Trūksta tokio pasisakymo, ryžtingumo“, – kalbėjo mergina.
„Nelabai ką daro gero Lietuvai“, – sakė pareivis.
„Per daug ambicijų, per mažai požiūrio rimto į instituciją, toks užgaidus berniukas“, – teigė vilnietis.
Rugpjūtį šalies vadovą palankiai įvertino mažiau nei pusė – 43 proc. gyventojų. Tad 4–5 vietomis jis dalijasi su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
Tačiau būtent prezidento reitingas per mėnesį smuko labiausiai – 9 proc. punktais. Aukščiau – net valstietis Valius Ąžuolas.
„Antroji šito prezidento kadencija yra ir jam kančia, ir mums kančia. Stebėti, kaip jis visur vėluoja“, – komentavo politikos apžvalgininkas Linas Kontrimas.
Prezidento reakcijos gyventojai ilgokai laukė ir po audros, ir dėl kunigų skandalo.
„Ypatingai krizinėse situacijose norisi, kad prezidentas būtų pirma figūra, kuri drąsiai atstovauja šaliai“, – kalbėjo panevėžietė.
„Norėtųsi lyderio, kuris prisiimtų didesnę atsakomybę ir imtųsi iniciatyvos, o ne tik bandytų išlaviruoti ir likti saugus“, – teigė mergina.
„Jam ir taip sunku, o pasauly, matot, kas daros, krenta tie... kaip tie... dronai skraido visokie, jis visur dalyvauja, padėjo palaidoti karalių“, – sakė senjorė.
Suiručių valstybėje daug – dronai, griuvo Vyriausybės, prezidentas tvirtino ir tuos ministrus, dėl kurių visuomenė protestavo. Neskubėjo teisti nei Palucko, nei Konstituciją pažeidusios švietimo ministrės Popovienės.
„Koks prezidento stiprus balsas, jei jis yra? Bet jei tik taip, kad – pareaguoju, tai aš tada galvoju, kad kažkas čia ne taip“, – komentavo politikos apžvalgininkas Linas Kontrimas.
„Jis nėra teisingas visiems vienodai, ypač su dabartiniais socdemokratų skandalais, ir jei vienas prie vieno padarytume su prieš tai buvusios valdžios skandalais, tai skirtingas vertinimas iš jo pusės“, – sakė vyras.
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Tad gali būti, kad prezidentui reitingus kainavo draugystė su socialdemokratais.
„Bando bet kokia kaina ieškoti su kažkuo taikos, nes, prakariavus su konservatorių Vyriausybe, matyt, su Palucko Vyriausybe ir Ruginienės Vyriausybe buvo nuspręsta elgtis kitaip“, – svarstė Seimo narė Agnė Širinskienė.
Dalis gyventojų piktinasi, kad prezidentas pamiršo saviškius.
„Viską į tą Ukrainą varo, o Lietuvos žmonėmis nebesirūpina“, – piktinosi panevėžietis.
Kiti – priešingai. Dabar sako, kitaip būti negali.
„Sutampa jo pažiūros ir mano, kad reikia palaikyti Ukrainą. Klaidų komunikacinių gal būna, bet šiaip palaikymas yra“, – sakė praeivis.
O Remigijus Žemaitaitis mano, kad prezidentui populiarumą kainavo „Nemuno aušros“ rinkėjų balsai. Tiksliau – jų trūkumas. Apie tai esą patys jam sakė.
„Buvo proga ir prie alaus, ir prie vyno padiskutuoti, tai nusivylimas yra absoliutus“, – teigė „Nemuno aušros“ lyderis.
Bet ir pačios „Nemuno aušros“ reitingai krito.
„Dalis žmonių nepasako tikslios situacijos, už ką balsuos, tikrai nepasako, o tikri rezultatai, manau, bus artimiausiuose savivaldos rinkimuose“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Krito visų partijų reitingai. Tik vienintelio Nacionalinio susivienijimo jie geresni nei buvo.
Kituose Seimo rinkimuose žmonės labiausiai palaikytų konservatorius ir socialdemokratus. Už jų rikiuojasi valstiečiai žalieji ir aušriečiai.
„Penkių proc. barjerą peržengia Liberalų sąjūdis, DSVL ir Nacionalinis susivienijimas“, – komentavo „Baltijos tyrimų“ sociologas Romas Mačiūnas.
Panašu, kad gyventojai apskritai nusivylę politika.
„Ateis rinkimai, kai kažkas kandidatuos, už ką čia reikės balsuoti, nežinau“, – sakė senjorė.
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