Nausėdienė Kroatijoje dalyvavo Trijų jūrų iniciatyvos valstybių vadovų sutuoktinių susitikime

Kaip pranešė prezidentūra, pirmoji ponia akcentavo, kad minkštosios galios tinklaveika pastaraisiais metais tapo globalaus lygio ir vienija dešimtis valstybių vadovų sutuoktinių visuose kontinentuose, sutelkdama juos aktyviai veiklai dėl bendrų tarptautinės bendruomenės tikslų: taikos, gerovės ir humanizmo.
D. Nausėdienė pabrėžė, jog minkštoji galia visada buvo įtikinimo menas – pokyčių kūrimas ne per galią, o per vertybes, ne per prievartą, o per kultūrą, supratimą ir bendradarbiavimą.
„Minkštoji galia išsaugo tai, kas daro mus žmonėmis: atmintį, kultūrą, kalbą ir tylų skirtybių orumą, o kartu – ypač daug dėmesio skiria vaikams, jų gerovei, išsilavinimui, saugumui, fiziniam aktyvumui – kuria pasaulio ateitį“, – pranešime cituojama D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia pažymėjo, jog kiekvienas valstybės vadovo sutuoktinis savo šalyje įgyvendina svarbias iniciatyvas, o galimybė pasidalinti patirtimi ir suvienyti jėgas padeda kurti globalius pokyčius.
Naujausi komentarai