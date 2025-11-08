„Nemuno aušra“ rinks partijos vadovybę

Suvažiavimas vyks Raseinių rajone, kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“.
„Bus partijos pirmininko, pavaduotojų, tarybos narių rinkimai, taip pat bus sudaromas naujas Etikos ir kontrolės komitetas. Bus ir politinės situacijos apžvalga, planuojama priimti rezoliuciją“, – BNS sakė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Nemuno aušros“ skyriai į partijos pirmininkus yra iškėlę tris kandidatus – R. Žemaitaitį bei dvi jo pavaduotojas Daivą Žebelienę bei Liną Šukytę-Korsakę.
Pasak partijos lyderio, įstatai neleidžia per suvažiavimą kelti naujų kandidatų, todėl padaugėti jų negali, tačiau dar gali sumažėti, nes iškeltieji turi teisę atsiimti kandidatūrą.
„Nemuno aušros“ pirmininkas renkamas dvejiems metams.
Kadangi absoliuti dauguma organizacijos skyrių iškėlė R. Žemaitaičio kandidatūrą, neabejojama, kad jis bus perrinktas pirmininku.
Partijai nuo įkūrimo 2023 metais vadovauja R. Žemaitaitis, Seimo nario pareigas jis eina nuo 2009 metų, yra buvęs Seimo vicepirmininku, anksčiau priklausė ir vadovavo „Tvarkos ir teisingumo“, „Laisvės ir teisingumo“ partijoms.
Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad R. Žemaitaitis dėl antisemitinių pasisakymų sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po šio sprendimo politikas atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.
Vilniaus apygardos teismas savo ruožtu nagrinėja baudžiamąją bylą, kurioje „aušriečių“ lyderis kaltinamas neapykantos kurstymu ir Holokausto neigimu.
„Nemuno aušra“ priklauso valdančiajai koalicijai, Seime partija turi 18 narių frakciją.
„Aušriečiai“ turi skyrius 35 šalies savivaldybėse.
