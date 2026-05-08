Nerijus Meilutis antrai kadencijai siūlomas į Lietuvos apeliacinio teismo vadovus

Jeigu parlamentas tam pritars, N. Meilutis Lietuvos apeliaciniam teismui vadovaus dvi kadencijas iš eilės. Pirmoji jo kadencija prasidėjo 2021 m. birželį ir truks iki šių metų birželio.
„Didžiausios sėkmės Seime“, – linkėjo jam kolegos.
N. Meilutis žadėjo toliau tobulinti vidinį teismo administravimą, taip pat toliau prisidėti prie visos teismų sistemos darbo efektyvinimo.
„Esu nuskambėjęs kaip kirvis, girdėjau istorijų apie save“, – per Teisėjų tarybos posėdį neslėpė pretendentas.
Visgi Lietuvos apeliacinio teismo kolektyvas palankiai vertina dabartinį vadovą ir mano, kad jis toliau galėtų vadovauti šiam teismui.
Lietuvos apeliaciniame teisme buvo atlikta anoniminė darbuotojų apklausa, joje dalyvavo 43 respondentai. Didelė dalis teismo darbuotojų, dalyvavusių minėtų apklausoje, N. Meilutį palaikė, jie mano, kad teisėjas toliau galėtų užimti teismo pirmininko pareigas dėl turimos patirties, darbštumo ir profesionalumo.
„Pokalbio su Atrankos komisija metu teisėjas paliko motyvuoto, ryžtingo ir savimi pasitikinčio asmens įspūdį, argumentuotai atsakė į pateiktus klausimus. Nerijaus Meilučio duomenys pretendento atrankos dokumentuose ir pokalbis su juo leidžia Atrankos komisijai vertinti Nerijų Meilutį kaip tinkamą pretendentą užimti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas“, – rašoma balandį priimtoje Pretendentų į teisėjus Atrankos komisijos išvadoje.
51 metų N. Meilutis buvo vienintelis pretendentas į Lietuvos apeliacinio teismo vadovus.
Teisininkas yra baigęs teisės studijas Mykolo Romerio universitete. Nuo 2017 m. jis buvo Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros lektorius, nuo 2021 m. vasario – docentas.
1998–2004 m. N. Meilutis dirbo ikiteisminio tyrimo pareigūnu Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno skyriuje – buvo agentu, inspektoriumi, tardytoju.
2004–2007 m. jis buvo paskirtas Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, 2010–2011 m. – Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininku. Nuo 2011 m. N. Meilutis ėjo Kauno apygardos teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko, o nuo 2021 m. gegužės – Apeliacinio teismo teisėjo pareigas.
Nuo 2012 m. jis yra Teisėjų tarybos narys.
Pagal Konstituciją Lietuvos apeliacinio teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria prezidentas Seimo pritarimu.
Lietuvos apeliacinis teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis apeliacinius ir kitus skundus dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismų procesinių sprendimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Lietuvos apeliacinio teismo išimtinė kompetencija yra prašymų pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimus nagrinėjimas.
