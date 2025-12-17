Nusprendė: Žemaitaitis savo elgesiu su LRT žurnalistu nesilaikė padorumo

„Aš manau, kad gerbiamas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis nesilaikė Seimo nariui keliamų reikalavimų“, – išvadą, kuriai pritarė Etikos ir procedūrų komisija, įgarsino jos rengėjas Audrius Radvilavičius.
Kaip skelbė BNS, birželio pradžioje R. Žemaitaitis LRT žurnalistui teigė, kad jei šis „Panoramos“ reportaže neparodys konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno replikos į „aušriečių“ lyderio komentarus, tuomet daugiau nebeduos interviu nacionaliniam transliuotojui.
R. Žemaitaičiui bekomentuojant sankcijų Rusijai ir Baltarusijai projektą, pro šalį einantis L. Kasčiūnas tarstelėjo „nesąmonė čia“.
Po šio epizodo R. Žemaitaitis žurnalistui nurodė besitikintis, kad L. Kasčiūno replika nebus iškirpta, nes ji esą parodo, koks nekultūringas yra konservatorių vedlys.
„Jeigu iškirpsi ir neparodysi, daugiau aš niekada neduosiu interviu. (...) Jeigu šiandieną nebus to įdėta „Panoramoj“, yra liudininkai, kurie buvo ir girdėjo, ką Kasčiūnas sakė. Tai tu, ko gero, supranti, kas bus?“ – į LRT žurnalistą kreipėsi R. Žemaitaitis.
Paklaustas, kas bus, R. Žemaitaitis pasakė, kad paprašys įrašo ir paviešins jį socialiniuose tinkluose.
Žurnalistas vėliau pats pasidalijo kolegų iš TV3 televizijos užfiksuota situacija „Facebook“ socialiniame tinkle.
LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė BNS tokį elgesį vadino grasinimu žurnalistui bei teigė, kad tai rodo išankstinį nusistatymą visuomeninio transliuotojo atžvilgiu.
