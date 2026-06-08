Olekas apie premjero postą: ir vienas, ir kitas tą darbą gali daryti

„Mes turime daug tinkamų premjero postui. Dėl šito pasirinkimo mes apsispręsime, kai darbą baigs derybinė grupė. Man atrodo, kad ir vienas, ir kitas tą darbą gali daryti“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje taip pat buvo svarstoma, jog M. Sinkevičiui nusprendus perimti vadovavimą Vyriausybei, I. Ruginienei galėtų atitekti šiuo metu J. Oleko užimamas Seimo pirmininko postas. Parlamento vadovas sako, jog apie tai kol kas nebuvo diskutuota.
„Tokie pasikeitimai nebuvo aptarti. Mes kalbėjome apie dabartinius pasikeitimus, kurie galėtų būti Vyriausybėje (…). Nebėkime pirma derybų, palaukime derybinių dalykų ir tada viską galėsime atsakyti“, – pažymėjo jis.
Tikisi, jog naują koaliciją pavyks suformuoti iki pavasario sesijos pabaigos
Pasak J. Oleko, tikimasi, kad naujosios koalicijos formavimo procesą pavyks užbaigti iki parlamento pavasario sesijos pabaigos. Tiesa, jo teigimu, neatmetama ir galimybė sesiją pratęsti.
„Sprendimas buvo gana vieningas, kad reikia tartis su koalicijos partneriais – dalimi buvusių ir naujais – kad mes galėtume dar geriau atliepti tuos įsipareigojimus, kuriuos davėme eidami į rinkimus, kad jie būtų įgyvendinti. Manau, kad jau turbūt intensyviai pradeda dirbti mūsų derybinė grupė, ir tikiuosi, kad pavyks susitarti, suformuoti naują koaliciją netrukus ir galbūt suspėti šios pavasario sesijos metu arba nedaug (ją – ELTA) pratęsti, jeigu reikės“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.
Tiesa, jis pažymi, jog pasikeitus koalicijai ir sumažėjus valdantiesiems priklausančių parlamentarų skaičiui, sprendimų priėmimas Seime gali tapti sudėtingesnis.
„Dinamika bus sudėtingesnė, nes mes formaliai turėsime bent penkiais balsais mažiau nei turėjome, tai to darbo bus daugiau. Tiek mums patiems reikės būti atidesniems ir dalyvauti, sakykime, renkantis mūsų atstovavimą, komandiruotes ir kitus dalykus, tiek turbūt (bus daugiau – ELTA) to darbo, kalbėjimosi su opozicinių frakcijų atstovais, nes (…) buvo tokių sprendimų, kuriuos mes priėmėme būtent pasiremdami opozicija. Tai tas reikalauja irgi papildomo darbo, papildomo laiko, kad galėtume susitarti“, – sakė J. Olekas.
Keičia koalicijos partnerius
Kaip skelbta, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
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