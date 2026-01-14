Olekas: LSDP turi peržiūrėti valdančiąją koaliciją

Kaip Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas, socdemams sudarant koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, tam pritarė LSDP skyriai, todėl diskusija dėl daugumos peržiūros turėtų prasidėti nuo jų.
„Išryškėja kai kurių tokių aštrių, sakyčiau, nuomonių skirtumų dabar, sakykim, dėl naujo poligono Kapčiamiestyje. Mes girdėjome čia iš vieno koalicijos partnerio pasisakymą, man atrodo, netikslų, netinkamą“, – sakė J. Olekas.
Jis turėjo omeny „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio praėjusios savaitės pareiškimą, kad poligonas Kapčiamiestyje nebuvo aptartas koalicijoje, o esami Lietuvos poligonai nėra visiškai išnaudojami.
Dvejones dėl naujo poligono poreikio ir kitų karinių mokymosi teritorijų užimtumo neigė tiek krašto apsaugos ministras, tiek kariuomenės vadas.
„Tai reikia žiūrėti ir diskutuoti, turbūt reikia susitikti ir toje pačioje koalicinėje taryboje apsispręsti. Bet turi ir partija padiskutuoti, kokios mūsų pozicijos, kurias mes turime apginti“, – teigė Seimo pirmininkas.
Valdančiosios LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius interviu BNS antradienį nurodė, kad dėl koalicijos ateities planuojama LSDP skyrių apklausa, tačiau partija šių svarstymų sieks nepaversti pernelyg viešais.
Pasak M. Sinkevičiaus, sprendimą dėl dabartinės daugumos partija priims pirmoje pavasario pusėje.
J. Oleko tvirtinimu, jeigu skyriai išsakytų poziciją baigti darbą su „Nemuno aušra“, bendradarbiavimo su kitomis partijoms „variantai labai sudėtingi“.
„Mes praėjome turbūt jau visas grupes, su kuriomis galėjome sudaryti koaliciją. Tų pasirinkimų nėra daug, bet reikia dirbti, esame kažkada dirbę ir mažumos aplinkybėmis“, – dėstė Seimo pirmininkas.
Jo teigimu, valdančioji koalicija nėra griūvanti: „Mes turime programą, jeigu programa bus vykdoma ir jai bus pritariama, tada koalicija galės dirbti. Jeigu kažkokie įvyktų susikirtimai, tada reikėtų žiūrėti, kokie būtų kiti variantai.“
M. Sinkevičius svarstytina alternatyva antradienį vadino daugumą su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
BNS rašė, kad po 2024-ųjų Seimo rinkimų socdemai sudarė valdančiąją daugumą su demokratais ir „aušriečiais“, nors prieš rinkimus žadėjo su pastaraisiais koalicijoje nedirbti.
Pernai vasarą po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo koalicija buvo performuota, dabar ji susideda iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
