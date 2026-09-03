Olekas susitiks su Cichanouskaja ir Skuodiene, tęs pokalbius su ministrais

„Artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, aptarsime, kaip galėtume dar labiau sustiprinti mūsų bendradarbiavimą. Taip pat kalbėsime apie neseniai vykusios „Naujosios Baltarusijos“ konferencijos rezultatus, pastangas išlaisvinti politinius kalinius ir paramą Ukrainai“, – pranešime cituojamas parlamento vadovas.
Vėliau J. Olekas dalyvaus „Northway“ „Bio City III“ Inovatyvaus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centro atidaryme. Naujasis centras skirtas pažangių terapijų, ląstelių technologijų ir personalizuotos medicinos plėtrai Lietuvoje.
Parlamente J. Olekas susitiks su I. Skuodiene, su kuria aptars vaikų saugumo ir jų apsaugos nuo seksualinio smurto klausimus. Anksčiau šia tema Seimo pirmininkas jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskiene ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu.
„Po pastaruoju metu viešumon iškilusių skaudžių istorijų man svarbu išgirsti visas institucijas, kurios vienaip ar kitaip atsakingos už vaiko apsaugą. Turime labai konkrečiai įsivertinti, kur sistema veikia, o kur joje lieka spragų, dėl kurių vaikas gali likti neapsaugotas. Šį kartą noriu išgirsti pačių vaiko teisių specialistų patirtį ir siūlymus“, – pabrėžė J. Olekas.
Kaip rašė BNS, šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Popietę J. Olekas tęs pokalbius su ministrais – susitiks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu ir susisiekimo ministru Juru Taminsku.
Susitikimų metu bus aptarti svarbiausi gynybos ir susisiekimo sričių darbai, artimiausi prioritetai bei klausimai, kuriems reikės Seimo dėmesio prasidedančioje rudens sesijoje.
„Prieš prasidedant rudens sesijai noriu su ministrais tiesiogiai aptarti svarbiausius jų darbus, artimiausius planus ir tai, kokių sprendimų jiems reikės Seime. Parlamento ir Vyriausybės darbotvarkės neišvengiamai susitinka, todėl kuo anksčiau aiškiai žinosime prioritetus ir probleminius klausimus, tuo sklandžiau galėsime dirbti“, – teigė J. Olekas.
Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną.
Naujausi komentarai