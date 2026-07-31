Olekas susitiks su vaiko teisių apsaugos kontroliere: aptars vaikų saugumo situaciją

„Vaikų saugumas Seimo pirmininkui yra vienas svarbiausių valstybės rūpesčių. Pastarojo meto skaudūs įvykiai dar kartą parodė, kad apie tai turime ne tik kalbėti, bet ir ieškoti sprendimų, kurie padėtų geriau apsaugoti kiekvieną vaiką“, – pranešime nurodė J. Oleko patarėja Gitana Letukienė.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis, iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas.
Advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios viena iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, kūdikis turėjo retą genetinę ligą – Patau sindromą.
Pasak D. Jasevičienės, vaikui mirus šeimą pasiekė žinia apie Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti jų šešis vaikus, taip pat – ir mirusią mergaitę.
Tarnyba anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
Be to, kaip aiškino tarnybos atstovė, sprendimą paimti vaikus lėmė ne tik informacija apie sunkią kūdikio sveikatos būklę, bet ir tai kad, tarnybos vertinimu, kitiems šešiems šeimos vaikams yra iškilusi grėsmė.
Nepilnamečių smurto protrūkis Marijampolė
Savo ruožtu policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.
Policija šią savaitę informavo, kad asmenys, dalyvavę nepilnamečių konflikte Marijampolėje, yra nustatyti ir apklausiami.
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