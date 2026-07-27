Opozicija surinko parašus kreipimuisi į KT dėl Vyriausybės teisėtumo

Tiesa, jau pirmadienio popietę šios dvi opozicinės frakcijos surinko reikiamus 29 parašus. Tai Eltai patvirtino TS-LKD frakcijos Seime atstovė Raminta Keršytė.
Kaip skelbta, pastarieji prašo pripažinti, kad Seimo nutarimas dėl socdemo M. Sinkevičiaus Vyriausybės programos pagal priėmimo tvarką prieštarauja keliams Konstitucijos straipsniams bei teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams. Taip pat prašoma įvertinti Seimo statuto 194 straipsnio atitiktį Konstitucijai dėl jame esančio teisinio reguliavimo trūkumo.
„Kreipimesi Seimo nariai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta dvidešimt pirmosios Vyriausybės, vadovaujamos premjero M. Sinkevičiaus, programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta dar iki oficialaus Vyriausybės sudėties patvirtinimo. Taip pat prašoma ištirti Seimo statuto galimą teisinę spragą, leidusią dokumentus registruoti tokios teisės neturintiems asmenims”, – nurodyta TS-LKD pranešime spaudai.
„Parlamentarų kreipimesi atkreipiamas dėmesys į chronologinį absurdą: XXI Vyriausybės programos projektas Seimo posėdžių sekretoriate buvo įregistruotas 2026 m. liepos 3 d., nurodant, kad jį teikia „Lietuvos Respublikos Vyriausybė, paskirtas Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius“. Tačiau prezidentas Vyriausybės sudėtį patvirtino dekretu tik po kelių dienų – liepos 7 d. Tai reiškia, kad konstitucinė programos teikimo procedūra buvo pradėta dar neegzistuojančios Vyriausybės vardu“, – dėsto opozicija.
Be to, iniciatyvos autoriai tikino, jog jiems kilo klausimų dėl programą registravusio subjekto, mat, anot jų, ją registravęs tuometinis Jonavos meras M. Sinkevičius neturėjo teisės registruoti Vyriausybės programos.
„Todėl Konstitucinio Teismo taip pat prašoma įvertinti teisinę spragą Seimo statute, klausiama ar nereiktų aiškiau apibrėžti Vyriausybės programą galinčių registruoti subjektų ratą. Šiuo metu Statuto 194 straipsnyje nėra apibrėžta, kas turi teisę pateikti ir įregistruoti Seimo nutarimo projektą dėl Vyriausybės programos. Iki šiol galiojanti praktika leido registruoti programas ministrams pirmininkas, einantiems Seimo narių pareigas, tačiau, kaip nurodo kreipimosi į KT iniciatoriai, būtina spręsti šią teisinę spragą“, – rašoma pranešime.
Tiesa, pasirodžius tokiai iniciatyvai, valdantieji socialdemokratai paskelbė, kad pradeda rinkti parašus kreipimuisi į KT dėl I. Šimonytės vadovautos XVIII Vyriausybės programos patvirtinimo procedūros 2020 metais.
LSDP prašo atsakyti, ar Seimo nutarimo dėl konkrečios Vyriausybės programos priėmimo procedūra gali būti pradedama dar neįsigaliojus prezidento dekretui dėl tos Vyriausybės sudėties. Taip pat prašoma įvertinti Seimo nutarimo atitiktį Konstitucijos nuostatoms, reglamentuojančioms teisės aktų įsigaliojimą, jų priėmimo procedūras ir įgaliojimų Vyriausybei suteikimą, taip pat konstituciniams teisinės valstybės bei atsakingo valdymo principams.
Kreipimuisi į KT reikalingi 29 Seimo narių parašai.
ELTA primena, kad diskusijos viešoje erdvėje šiuo klausimu prasidėjo po to, kai naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas M. Sinkevičius Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
M. Sinkevičius teigė, kad Vyriausybės programa Seimo posėdyje pristatyta jau prezidentui pasirašius dekretą. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
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