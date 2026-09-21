Paaiškėjo, kas vadovaus Druskininkų savivaldybei

Ją pirmadienį į pareigas paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Vicemeru paskirtas tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas. Už tokį sprendimo projektą balsavo 20 tarybos narių.
„Jūsų pritarimu nuo šiandien laikinai pradedu eiti mero pareigas. Neturiu tokios Dievo dovanos labai gražiai kalbėti, ką turi opozicija, bet keletą žodžių pasakysiu, kad neturėtumėte iliuzijų, kad kažkas keisis“, – po paskyrimo kalbėjo V. Grigorienė.
„Viskas kaip buvo, taip ir lieka. Nė dienos pertraukos. Ir druskininkiečiai turi nepajusti ne tik mūsų politikos pokyčių, bet ir nepajusti mūsų negražių šnekų, išsišokimų, kažkokių pertraukų“, – pažymėjo laikinoji savivaldybės vadovė.
Ji netiksliai citavo opozicinės „Dešinės frakcijos“ atstovo Antano Balkės pasisakymą LRT televizijai, kad „meilė Malinauskui lengvai neišblės“, perfrazuodama, jog „meilės merui taip greit neišmušit“.
„Ir aš taip sakau, tik mano stiklinė artipilnė, o jūsų pusiau tuščia“, – nurodė V. Grigorienė.
Prieš posėdį Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Jolita Baušytė taip pat priėmė tarybos nario priesaiką iš politinio komiteto „Už Druskininkus“ politikės Lauros Gardziulevičienės.
Jai mandatas atiteko nutrūkus buvusio Ričardo Malinausko patarėjo Aivaro Kadziausko tarybos nario įgaliojimams po korupcijos byloje jam įsiteisėjusio apkaltinamojo nuosprendžio.
Savo ruožtu „Dešinės frakcijos“ politikas Konstantinas Rečkovas į laikinuosius vicemerus kėlė šios frakcijos kolegos Gerardo Sokolovo kandidatūrą, Antanas Balkė – „Už Druskininkus“ atstovės Agnės Jazepčikaitės-Gaidienės kandidatūrą.
Pastaroji savo kandidatūrą atsiėmė nurodžiusi, kad ji nebuvo suderinta, tuo metu G. Sokolovas tarybos daugumos palaikymo nesulaukė.
Opozicinės Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Povilas Jagelavičius išreiškė frakcijos palaikymą V. Grigorienės kandidatūrai dėl jos patirties savivaldoje.
Kaip rašė BNS, kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.
Ilgamečio savivaldybės mero R. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai Apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo bei skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą.
Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
BNS skelbė, kad buvęs Druskininkų meras jau sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitąmet vyksiančiuose mero rinkimuose. R. Malinauskas savivaldybei vadovavo nuo 2000 metų.
„Norisi tik paskutinį štrichą uždėti – palinkėti sveikatos, ramybės mūsų ilgamečiam merui, mes tikrai komanda esame su jumis. Ir Violetai palinkėti, kad ta komanda tokia pati liktų susibūrusi apie mūsų lyderį, ir kad išlaikytume stiprybę, kurios mums visa Lietuva gali pavydėti“, – sakė M. Vitkauskas, baigdamas posėdį.
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