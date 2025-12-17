Paleidus politinius kalinius, Juozas Olekas bendradarbiavimą aptars su baltarusių opozicijos lydere

„Šis susitikimas bus puiki proga metams baigiantis aptarti tolesnį bendradarbiavimą po to, kai praėjusį savaitgalį pavyko išlaisvinti tokius įtakingus lyderius kaip Alesis Beliackis, Maryja Kalesnikava, Viktaras Babaryka“, – BNS sakė J. Olekas.
Jo teigimu, Lietuva „aukštai vertina“ S. Cichanouskajos ir jos komandos pastabas apie situaciją Baltarusijoje, pastangas išlaisvinti politinius kalinius, siekį griežtesnės režimo atsakomybės už hibridines atakas prieš Lietuvą ir kitas kaimynes.
Kaip J. Olekas antradienio vakarą kalbėjo LRT laidoje „Dienos tema“, su Baltarusijos opozicijos atstovais jis kalbėsis apie tai, „ką mes galime padaryti, kad Baltarusijos žmonių gyvenimas palengvėtų“.
„Ir, be abejo, tokia griežta mūsų pozicija su sankcijomis, su spaudimu, duoda tam tikrą rezultatą, bet neduoda galutinio“, – nacionaliniam transliuotojui nurodė Seimo pirmininkas.
Kaip rašė BNS, Baltarusija po derybų su JAV šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, tarp jų – du neteisėtai kalintus Lietuvos piliečius. Devyni kaliniai buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą.
Tarp išlaisvintųjų yra disidentas, Nobelio taikos premijos laureatas A. Beliackis, viena opozicijos lyderių M. Kalesnikava, prezidento posto siekęs V. Babaryka, taip pat opozicionierius Maksimas Znakas, rašytojas ir visuomenininkas Pavelas Seviarynecas.
Su A. Beliackiu pirmadienį susitikęs prezidentas Gitanas Nausėda užtikrino Lietuvos paramą demokratinei Baltarusijos opozicijai.
Skelbiama, kad už kalinių paleidimą JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui. Lietuvos vadovai akcentavo, kad tai neturi įtakos Europos Sąjungos (ES) taikomiems ribojimams ir amerikiečiai tiesiogiai nespaudžia atlaisvinti sankcijų režimo.
Suderėjus su JAV, iš Baltarusijos kalėjimų birželį ir rugsėjį buvo paleista per 60 kalinių, tarp jų – šeši Lietuvos piliečiai.
