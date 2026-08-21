Parlamentarai siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes viešai skelbti penkerius metus

Pakeitimus teikia Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir kelios dešimtys parlamentarų, daugiausia iš valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos.
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisose numatoma, jog duomenys apie nuteistąjį – vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena ar teisėtai būna, apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo data – būtų įtraukiami į viešai prieinamą asmenų, nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką, sąrašą.
Šis būtų skelbiamas registro tvarkytojo interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be išankstinės registracijos.
Duomenys sąraše būtų skelbiami penkerius metus nuo bausmės atlikimo, šiam terminui pasibaigus, duomenys iš sąrašo būtų pašalinami ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.
„Pasirinkome dažniausiai naudojamą terminą. (...) reikia žmogui leisti pasitaisyti, ne iki gyvos galvos sprendimai galioja“, – teigė J. Olekas, žurnalistų paprašytas pagrįsti tokį terminą.
Sąraše nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti nukentėjusiojo tapatybę, taip pat nuteistojo nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas ar kiti duomenys.
Įstatymo projekte taip pat numatyta, kad būtų draudžiama sąrašo duomenis naudoti asmens ar jo šeimos narių diskriminavimui, priekabiavimui, bauginimui ar kitiems tikslams, nesusijusiems su vaiko apsaugos užtikrinimu.
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas tikino, jog tokio registro kūrimas yra vienas iš prevencijos būdų.
„Man atrodo, reikia žiūrėti kompleksiškai, gerai išdiskutuoti su įstatymų, teisės ekspertais, nes paliečiamas daugelio žmonių gyvenimas“, – žurnalistams penktadienį sakė jis.
Numatyta, kad sąrašo tvarkymo, duomenų teikimo, atnaujinimo ir pašalinimo tvarką nustatytų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
Jei Seimas pritartų pataisoms, jos įsigaliotų nuo kitų metų.
Pataisos inicijuotos po to, kai šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai – nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas – Ryšardas Peciunas – kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
(be temos)