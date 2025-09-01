 Parlamentarams – netikėtumai: viskas sugedo

Parlamentarams – netikėtumai: viskas sugedo

2025-09-10 17:03
BNS inf.

Į rudens sesiją trečiadienį susirinkęs Seimas netikėtai buvo priverstas baigti posėdį, nes sugedo mikrofonai.

Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia Seimo rudens sesijos pradžia

„Viskas sugedo“, – BNS sakė iš posėdžio salės einantys parlamentarai.

Trečiadienį liko neapsvarstyti keli rezerviniai klausimai.

Seimo kanceliarijos teigimu, posėdyje neapsvarstyti klausimai bus perkelti į kitą posėdį.

Anot jos, problemos sprendžiamos.

Kitas Seimo plenarinis posėdis turėtų vykti ketvirtadienį.

Per pirmą posėdį iš Seimo pirmininko pareigų atleistas Saulius Skvernelis, naujuoju parlamento vadovu paskirtas Juozas Olekas, pristatyta dvidešimtosios Vyriausybės programos ir Seimo rudens darbų sesijos programos projektai, kt.

Vasarą plenarinių posėdžių salė remontuota – pakeistas apšvietimas, ekranai, kuriuose skelbiama informacija.

Šiame straipsnyje:
Parlamento posėdis
seimo rudens sesija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų