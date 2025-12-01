Parlamentas baigė rudens sesiją

Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad sesija buvo intensyvi – priimta per 400 teisės aktų.
„Galime pasidžiaugti, kad didžioji jų dalis buvo pasiūlyta Seimo narių, kad pateisinome parlamentinės Respublikos vardą“, – sakė jis.
Kaip ypatingą Seimo darbą parlamento vadovas išskyrė rekordinį gynybos biudžetą, kitąmet sieksiantį 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto.
Ši sesija prasidėjo demokrato Sauliaus Skvernelio atsistatydinimu iš Seimo pirmininko pareigų ir socialdemokrato Juozo Oleko išrinkimu į šias pareigas. Taip pat patvirtinta XX Vyriausybės programa, prisiekė nauji ministrai.
Rudens sesijoje patvirtintas 2026 metų biudžetas, sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė už kontrabandos gabenimą pavojingu būdu, numatyta švelnesnė baudžiamoji atsakomybė už valstybės tarnautojų ir politikų piktnaudžiavimą, panaikino priemokas už sveikatos paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, trejiems metams įšaldė nacionalinio transliuotojo biudžetą, paskyrė tris Konstitucinio Teismo teisėjus, generalinę prokurorę.
Seimo nariai „čekiukų“ bylose panaikino teisinę neliečiamybę socialdemokratams Eugenijui Sabučiui ir Tomui Martinaičiui, „aušriečiui“ Sauliui Bucevičiui, tačiau neleido baudžiamojon atsakomybėn patraukti socialdemokrato Antano Nedzinsko.
Šioje sesijoje pirmą kartą išbandyta parlamentinė filibusterio taktika, kai ilgomis kalbomis ar procedūriniais veiksmais siekiama vilkinti procesą ir taip atidėti arba visiškai užkirsti kelią sprendimo priėmimui.
Pagal Konstituciją Seimo rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Į pavasario sesiją parlamentarai rinksis kitų metų kovo 10 dieną.
