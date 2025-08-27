Patarėjas: prezidentas remia ir pasitiki krašto apsaugos ministre

„Jokių didesnių priekaištų prezidentas ministrei neišsakė (...). Prezidentas remia ir pasitiki, linki sėkmės ypač šiais sudėtingais laikais“, – po valstybės vadovo ir D. Šakalienės susitikimo Prezidentūroje žurnalistams sakė prezidento vyriausiasis patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė formuojama atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės skyrimui į ministro pirmininko pareigas.
Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.
Naujausi komentarai