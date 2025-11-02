Pirmadienį prie Prezidentūros rengiamas protestas prieš Kauno kandidatūrą į KAM vadovus

Protestą inicijuoja muzikantas, prisidėjęs ir prie Kultūros asamblėjos akcijų, Mantas Meškerys. Protesto pradžia – 10.30 val., o prezidento pokalbis su kandidatu turėtų vykti 11 val.
„Šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu Lietuvos valstybė nusipelnė patyrusio, patikimo ir su mūsų sąjungininkais užtikrintą ryšį turinčio Krašo apsaugos ministerijos (KAM) vadovo, o ne partinio LSDP žaislo, kuris vykdys partijos ir kolegų nurodymus. Taip pat R.Kaunas yra pagarsėjęs kaip ciniškas, grubus, pagiežingas ir emociškai agresyvus politikas, negebantis girdėti kitos nuomonės“, — rašoma renginio apraše, patalpintame socialiniame tinkle „Facebook“.
„KAM ministro postui reikalingas šalto proto žmogus, kuris kritinėse situacijose gebėtų išlikti ramus ir gebėtų rasti bendrą kalbą su visuomene bei institucijomis. Dabar ne laikas žaisti. Hibridinės atakos jau vyksta. Artimiausi 3 metai mūsų šalies gynybai bus kritiniai. Mums reikia patikimo ministro.
R. Kaunas toks nėra“, – teigia iniciatoriai.
Jie taip pat priminė, jog šalia Prezidentūros vis dar vyksta kultūrininkų protesto akcija „Aš (at)stovėsiu“ ir paragino visus, kurie pirmadienį protestuos prieš R. Kauną, solidarizuotis ir su kultūra.
„Taip pat Daukanto aikštėje jau daug dienų tęsiasi protesto akcija. Kultūros žmonės stovi bet kokiu oru. Todėl taip pat išreikšime solidarumą su jais ir parodysime palaikymą, kartu su jais pastovėdami tyloje. Protestas bus taikus ir orus“, – rašoma „Facebook“ įraše.
Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį socialdemokratams pateikus R. Kauno kandidatūrą vadovauti KAM, viešojoje erdvėje kilo daug klausimų dėl politiko kompetencijų ir tinkamumo būti krašto apsaugos ministru.
ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Vygantas Tuzas (ELTA)
Naujausi komentarai