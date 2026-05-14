Po FNTT kratų prabilo Žemaitaitis: labai nesmagiai rytas prasidėjo

„Šaunuoliai pareigūnai, galiu pasakyti, labai taktiškai, labai tvarkingai. Nieko nerado, kaip ir patys, ko gero, matėte, pasiėmė tik du telefonus ir kompiuterį, ir viskas“, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo politikas.
Seimo narys tvirtino iš vaiko pasiskolinęs mobilųjį telefoną, kad neliktų be ryšio.
„Aušriečių“ lyderio teigimu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai į jo namo duris Vilniaus pakraštyje pasibeldė ankstyvą ketvirtadienio rytą.
„Labai nesmagiai, sakyčiau, rytas prasidėjo. Man tai dar kaip man, mano šuniui – nelabai, jis pratęs 6 ryto su manim penkis kilometrus vaikščioti. Deja, šį kartą nepavyko. Ryte atsikėliau, jau žiūriu prie durų pareigūnai. Kaip ir sakė Saulius (Skvernelis – BNS), 6 valandą, žinok, jie visi ateina vienu laiku. Tai ir pas mane lygiai taip pat“, – pasakojo parlamentaras.
Jis patvirtino, kad krata daryta atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai R. Žemaitaitis ir kita „Nemuno aušros“ narė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo „Nemuno aušrai“ ir kartu patys jais naudojosi.
„Vyksta ikiteisminis tyrimas, tas, kur buvo pateiktas skundas dėl automobilio naudojimo, reikia sutikrinti, ar dokumentai atitinka faktinius duomenis“, – teigė R. Žemaitaitis.
Pasak jo, tai normalus procesinis veiksmas, atlikdami ikiteisminį tyrimą pareigūnai privalo atlikti kratą.
Politikas tikras, kad pavyks įrodyti, jog partijai išnuomotą automobilį jis naudojo būtent partijos reikmėms.
„Sakyti, kad „Nemuno aušra“ nevažiavo po Lietuvą, nekūrė skyrių, nežinau, kokio dar reikia būti kvailumo tą dalyką bandyti įrodinėti. Aš apvažiavau realiai visus skyrius, visus kokius keturis–penkis kartus, per 3 tūkst. narių, 40 skyrių įkurtų. (...) ką čia dar įrodinėti? „Mediatekos“ duomenis reikės išsiimti: kur aš važiavau, kur buvau, kiek susitikimų turėjau“, – sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Jis teigė, kad automobilį, kuris buvo išnuomotas partijai, nupirko politiko įmonė „Dervira ir partneriai“, o R. Žemaitaitis vėliau iš jos perėmė mokėti lizingą. Pasak Seimo nario, automobilį „Range Rover“, kuris jau parduotas, pirko per įmonę, nes juridiniams asmenims taikomos didesnės nuolaidos.
Pasak R. Žemaitaičio, teikiant duomenis dėl automobilių nuomos padaryta buhalterinė klaida, nepažymėta, kad nuomą vykdė susiję asmenys.
„Reikėjo uždėti varnelę, kad sutartis yra su susietais asmenimis“, – aiškino politikas.
Anot jo, tai nebuvo padaryta iš pradžių, o vėliau ši klaida ištaisyta.
Paklaustas, kokią įtaką jo paties politinei ateičiai gali turėti teisėsaugos dėmesys, R. Žemaitaitis sakė, jog tai reiškia, jog jis eina „teisinga kryptimi“.
BNS rašė, kad tirdami automobilių nuomos partijai „Nemuno aušra“ peripetijas FNTT pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio, partijos narės D. Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje.
Labiausiai partijos pirmininką nustebino pareigūnų apsilankymas partijos būstinėje Vilniuje, nes ji įsikūrusi privačiame bute. R. Žemaitaitis stebėjosi, ką FNTT darbuotojai galėjo ten rasti.
„Būstinėje nieko absoliučiai negali būti, nes ten žmogus gyvena gyvenamajame name. Tai senasis mano būstas“, – teigė jis.
Tyrimas dėl galimo sukčiavimo vyksta nuo kovo mėnesio. Šiuo metu įtarimai niekam nepateikti.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą konstatavo, kad „Nemuno aušra“, 2024 metais iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, 49,5 tūkst. eurų išlaidų nepagrindė dokumentais.
Taip pat nustatyta, kad partija pateikė klaidingus duomenis VRK.
Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos – 241,8 tūkst. eurų.
Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 tūkst. 776 bei 15 tūkst. 349 eurus.
„Aušriečiai“ nesutinka su tokiu VRK sprendimu ir jį apskundė teismui. Jų teigimu, automobiliai nuomoti laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos tvarkos.
„Nemuno aušra“ Seime turi 18 atstovų, ji priklauso valdančiajai daugumai.
