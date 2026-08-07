Po galimų skundų dėl ambasadoriaus elgesio – Seimo URK reakcija

Apie skundus dėl galimai netinkamo G. Varvuolio elgesio darbe, remdamasis šaltiniais, pranešė naujienų portalas „Delfi“. Kaip skelbta, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į URM pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Kaip portalui nurodė šaltiniai, darbuotojai taip pat nuotoliu kalbėjosi su URM generaliniu inspektoriumi, esą įvyko ir pokalbis su ministerijos kanclere, žadėjusia konkrečius sprendimus šiai situacijai spręsti. Vis tik tyrimas G. Varvuolio atžvilgiu nebuvo pradėtas. Informacijos apie skundus jo atžvilgiu nebuvo linkęs komentuoti ir pats ambasadorius.
Apie įtampas ambasadoje žino ir iš savo šaltinių
Seimo URK pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis teigė, jog tyrimas dėl šio incidento yra būtinas atsižvelgiant į tai, kad JAV yra kritiškai svarbus Lietuvos strateginis partneris.
„Nuo Vašingtono priklauso mūsų išgyvenimas dešimtmečiais į priekį, tikrąja to žodžio prasme. Milijono žmonių išgyvenimas. Jeigu tokioje ambasadoje nors mažiausias „dūmelis“ yra – reikia tikrinti, ar nėra ten ugnies“, – Eltai kalbėjo Ž. Pavilionis.
„Ir tam reikia nepriklausomų tyrėjų, komisijų, tą mes turime svarstyti Seimo URK, ir tik kai bus pirmasis posėdis, aš tai iškelsiu. Man jau prieš tai kilo įtarimas, kodėl mes per pastaruosius porą metų praradome visus išėjimus Vašingtone, kuriuos turėjome įvairių prezidentų laikais“, – pridūrė politikas.
Apie tvyrančias įtampas Lietuvos ambasadoje JAV jis teigė sužinojęs iš savo asmeninių šaltinių. Ž. Pavilionio vertinimu, URM vadovas Kęstutis Budrys privalo imtis iniciatyvos tiriant šio įvykio aplinkybes.
„Ten kažkas vyksta. Kas – į tai nedelsiant turi atsakyti ministras, o ne meluoti, kad ten nieko nevyksta. Nes aš žinau, kad vyksta“, – kalbėjo Seimo URK pirmininko pavaduotojas.
„Nepykite, bet savo šaltinių ambasadose turiu. Ir ne aš vienas – esame maža valstybė, tris, keturis dešimtmečius dirbame kartu vieną ir tą patį darbą. Ir ta diplomatinė patirtis, netgi lyginant su ministru K. Budriu, na, yra daug didesnė. Tai pelus nuo grūdų galima atskirti labai greitai“, – pabrėžė jis.
Vis tik, Ž. Pavilionio teigimu, ministerijoje ir anksčiau būta situacijų, kuomet panašūs incidentai ar su jais susiję asmenys, jo žodžiais, būdavo „dengiami“.
„Realiai, iki Gabrieliaus Landsbergio laikų, paprastai visi tokie nusikaltimai ar nusižengimai buvo dengiami. Labai dažnai nukentėdavo aukos, kurios pranešdavo apie įvairius nusižengimus, ir tam, kad išsaugotų „veidelį“. Tokiu daugiau sovietiniu metodu buvo išsaugomi tie, kurie darydavo tuos nusižengimus“, – pasakojo Ž. Pavilionis.
R. Motuzas: tikrai profesionalus diplomatas
Seimo URK pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas mano, kad ir kitose institucijose nenorima, jog būtų viešai kalbama apie vidinius dalykus, kol jie nebus išsiaiškinti.
„Yra tokia tendencija visada turbūt – ne tik URM, bet ir kitur. Kiekviena institucija nenori, kad viešai būtų kalbama apie jos darbuotojus, ar vidaus kažkokius nesklandumus tol, kol nebus išsiaiškinta“, – Eltai komentavo jis.
Tačiau, politiko nuomone, tyrimas dėl ambasadoriaus G. Varvuolio būtų reikalingas.
„Na, žinoma, reikėtų (tyrimo – ELTA). Tuo labiau, kad URM turi inspekciją, vidaus auditą. Bet tokius dalykus įprastai aiškinasi Generalinė inspekcija“, – pabrėžė socialdemokratas.
Pats ambasadoriumi dirbęs R. Motuzas G. Varvuolį apibūdino kaip profesionalų ir taktišką žmogų. Jis svarstė, kad galimos įtampos ambasadoje galėjo kilti dėl to, kad kolektyvas sunkiai priima naująjį vadovą.
„Aš irgi dirbau daug metų kartu, tai galiu įvertinti kaip labai profesionalų diplomatą. Nežinau dar gauto skundo turinio, bet vertinant profesionalumą, tai tikrai profesionalus diplomatas, turintis labai didelę patirtį, dirbęs ne vienoje užsienio valstybėje. O būdo prasme, irgi visada buvo labai išlaikytas, labai korektiškas ir labai taktiškas“, – sakė R. Motuzas.
„Gal G. Varvuolio bendravimo stilius yra toks oficialesnis, nes Audra Plepytė (buvusi ambasadorė JAV – ELTAI) tokia visada betarpiška būdavo. O jis, kaip čia pasakyti, jį reikia pažinti – toks oficialesnis ir visąlaik buvęs vadovas, galbūt čia ir apsipratimo dalykas“, – svarstė politikas.
ELTA primena, kad ambasadoriumi JAV G. Varvuolis paskirtas praėjusių metų vasarą. Jis šiose pareigose pakeitė prieš tai ambasadai vadovavusią diplomatę A. Plepytę.
Anksčiau diplomatas vadovavo Lietuvos ambasadoms Japonijoje, Belgijoje, buvo Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO vadovo pavaduotojas.
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