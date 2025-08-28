Po konflikto su Andriukaičiu Tapinui kilo daugiau klausimų: situacija atrodo labai prastai

„Praėjusią savaitę turėjome aštrų pokalbį Lietuvos radijo laidoje, kurios metu EP (Europos Parlamento, aut.past) narys ir LSDP (Lietuvos socialdemokratų partijos, aut.past) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis citavo mano raštą dėl Jonavos rajono tarybos narių išmokų. Laidoje nepaklausiau, bet po to kilo klausimas – šitas raštas buvo siųstas tik STT, niekur kitur neviešintas, STT pareigūnai man užtikrino asmens duomenų ir pateiktų informacijos konfidencialumą. Tai kaip šitą raštą gavo V. Andriukaitis?“ – ketvirtadienį feisbuke klausė A. Tapinas.
Anot jo, raštas yra apie galimai korupcinę veiką, kurią atliko tiek Jonavos meras LSDP narys Mindaugas Sinkevičius, tiek dar daugiau LSDP narių Jonavos taryboje.
„Šio rašto pagrindu buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai ir baudžiamosios bylos. Tai kaip raštas apie galimą LSDP narių korupciją atsiduria vieno įtakingiausių LSDP žmonių, Europos parlamento nario, tiesiogiai suinteresuoto bylos eiga, rankose. Rašte yra mano asmeniniai duomenys, BDAR labai aiškiai nurodo, kaip su jais reikia elgtis. Kodėl politikas gavo progą su jais susipažinti? Mano advokatų nuomone nėra būdo, kaip V. Andriukaitis legaliai galėjo gauti šitą dokumentą. Galbūt šitas raštas kažkokiu būdu buvo prijungtas prie kad ir to paties M. Sinkevičiaus bylos ir kaltinamasis su savo advokatais gavo progą su juo susipažinti. Bet tada turime dar didesnį skandalą. Įsivaizduokime, kokio nors nedidelio Lietuvos miesto, kad ir tos pačios Jonavos, gyventojas sužino apie galimą mero korupciją ir parašo konfidencialų raštą į STT. Pradedama baudžiamoji byla ir meras pamato, kas parašė raštą, ir ateityje turi visas galimybes su tuo žmogumi susidoroti. Tai tada visi žmonės net minties neturės kreiptis į teisėsaugą, nes ji negali apsaugoti jų konfidencialumo. Ir vis tiek – net jei Sinkevičius/jo advokatai pamatė mano raštą, kokiu pagrindu jie perdavė jį V. Andriukaičiui su visais mano asmeniniais duomenimis? Ir kaip Europos Parlamento narys gali naudoti konfidencialų teisėsaugai skirtą dokumentą politiniais tikslais mėgindamas sukompromituoti jam neįtinkantį pilietį? Ir jeigu jau taip – kokie dar jautrūs dokumentai galėjo patekti politikams į rankas ir kaip jie su jais elgiasi. Situacija atrodo labai prastai“, – teigė A. Tapinas.
Pasitaręs su advokatais visuomenininkas išsiuntė raštą į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir prašo pradėti tyrimą, kaip konfidencialus dokumentas galėjo atsidurti suinteresuoto politiko rankose.
„Tikrai nekaltinu STT kaip institucijos, bet manau, kad reikia išsiaiškinti, kaip galėjo taip nutikti“, – sakė A. Tapinas.
Taip pat raštą jis išsiuntė ir V. P. Andriukaičiui – prašo paaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu jis gavo konfidencialų teisėsaugai skirtą dokumentą, kas suteikė leidimą naudoti jį viešojoje erdvėje ir kaip jis tvarkė A. Tapino asmeninius duomenis ir kam juos perdavė.
Prašymą gauti informaciją visuomenininkas grindžia ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamento (BDAR) „Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis“ 15 straipsniu ir Europos Parlamento narių etikos kodeksu.
Įžvelgia dvigubus standartus
Perskaitęs A. Tapino įrašą pasisakė Seimo narys Robertas Kaunas.
„Skaitau, kaip visuomenininkas A. Tapinas piktinasi, kad V. Andriukaitis paviešino ne žurnalisto Tapino laišką STT, kur Tapinas prisistato žurnalistu. Painoka? Man irgi. OK, tikrai nevertinu žurnalistinių tyrimų ir politinio šališkumo. Nešneku apie protesto akciją – ne ta tema. Paprastas klausimas – kodėl kyla isterija dėl kitų gauto dokumento, bet nekyla jokių klausimų, kaip žurnalistas – ne žurnalistas gavo mums nedraugiškos Baltarusijos pasienio tarnybos duomenis, apie keturis Lietuvos piliečius, kurie kirto sieną prieš 17 metų? Vienu atveju – baisu, BDAR!!!! Kitu atveju – nieko tokio, čia tik duomenys iš Baltarusijos KGB. Sako, žurnalistai gauna tokius duomenis. OK, tai, matyt, kiti žurnalistai gal gauna kitus duomenis. Ar ne? Dėl BDARo – Tapino duomenys saugomi? OK. O kodėl visuomenininkas pats paviešino dviejų ne viešų asmenų duomenis? Iš keturių asmenų, kirtusių Baltarusijos sieną, du ne politikai. Dvigubi standartai?“, – feisbuke rašė socialdemokratas.
