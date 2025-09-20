Po kritikos dėl komentaro „Nemuno aušros“ narė traukiasi iš partijos

„Ji pati parašė prašymą trauktis ir valandos bėgyje duomenys turi iš sistemos dingti“, – BNS šeštadienį sakė Klaipėdos skyriaus pirmininkė, parlamentarė Lina Šukytė-Korsakė.
Seimo narė teigė, kad I. Černikienė atsiprašė ir trauktis nusprendė nenorėdama daryti partijai gėdos.
„Aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis BNS teigė esantis šokiruotas tokiu pasisakymu ir vylėsi, kad tai bus pamoka kitiems.
„Negalima toleruoti tokių teiginių ar net galvoti apie tai. Tikiuosi, tai bus gera pamoka visiems, kurie nesupranta, kas yra nepriklausomybė ir kaip sunkiai ji buvo iškovota“, – sakė partijos pirmininkas.
I. Černikienė komentarą parašė po „15min“ tekstu, jog buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys su „Teltonikos“ savininku Arvydu Paukščiu vykdo bendrą verslą.
„Kaip aš nekenčiu tos prakeiktos Lietuvos, greičiau bet kas ją okupuotų!“ – rašė ji.
