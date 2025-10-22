Po Nausėdos ir Ruginienės susitikimo: svarbu parinkti tinkamą krašto apsaugos ministrą

Pasak šalies vadovo patarėjo, dabar svarbu rasti tinkamą kandidatą pakeisti D. Šakalienę.
„Kalbant apie krašto apsaugos ministrę, iš premjerės mes sulaukėme nuomonės, kad pasitikėjimas yra prarastas. Kadangi jo nėra, bendras darbas nėra galimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė D. Matulionis.
„Bet šioje vietoje noriu pabrėžti, kad svarbu kartu parinkti tinkamą krašto apsaugos ministrą“, – teigė jis.
Anot šalies vadovo patarėjo, tiek prezidentui, tiek premjerei gynybos biudžetas yra „absoliutus prioritetas“.
Bet šioje vietoje noriu pabrėžti, kad svarbu kartu parinkti tinkamą krašto apsaugos ministrą.
„Sprendimas Vyriausybėje priimtas ir jis yra istorinis, mes, Prezidentūra, esame dėkingi Vyriausybei, labai tikimės, kad tai bus lygiai tas pats biudžetas bus patvirtintas Seime“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Tai nėra tik mūsų nacionalinio saugumo klausimas, tai ir mūsų tarptautinio įvaizdžio klausimas“, – sakė jis.
D. Šakalienė antradienį pranešė parengusi atsistatydinimo pareiškimą, tačiau prezidentas jos paprašė nepriimti tokio sprendimo, kol šis apie tai nepasikalbės su ministre pirmininke. Pati ministrė susitikimo su šalies vadovu antradienį nekomentavo.
Planus palikti Krašto apsaugos ministeriją socialdemokratė argumentavo tuo, jog nebeturi premjerės ir partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.
Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
I. Ruginienė taip pat nušalino KAM nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.
Naujausi komentarai