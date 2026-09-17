Po sėkmingo drono numušimo – nerami žinia Lietuvai

Pas kaimynus taip jau buvo – anksčiau ar vėliau tikėtasi, kad taip nutiks ir Lietuvoje.
„Aišku, tokias sėkmės istorijas turėjo latviai ir estai. Laukėme, kada sėkmės istorija bus ir Lietuvoje“, – sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Estija pirma numušė, Latvija antra numušė. Dabar Lietuva. Gal ir „Eurovizijoje“ kažkada pasiseks Lietuvai laimėti“, – komentavo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Prezidentas žinią apie sėkmingai numuštą droną sutiko viešėdamas Suomijoje.
„Noriu pasidžiaugti tuo, kad kariuomenė greitai sureagavo, nustatė, sąjungininkai pakilo į orą ir mūsų Italijos partneriai numušė droną“, – teigė Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Premjeras tuo metu viešėjo Ukrainoje.
„Akivaizdu, kad oro gynyba tampa vis labiau aktuali tema ir Lietuvoje, ne tik Ukrainoje, kuri ginasi“, – pabrėžė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Kadangi dronas įskrido iš Baltarusijos, Lietuva Minskui įteiks notą.
„Šįryt sąjungininkus, partnerius informavau apie situaciją ir prašome diskusijų tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO šiomis temomis. Nes akivaizdu, kad namų darbų dar turime daug visi“, – kalbėjo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Tai yra tas pavyzdys, kuris rodo, kad tikrai norėdami galime, pajėgiame ir kuo toliau, tuo labiau tobulinsime savo detekcijos pajėgumus ir, be jokios abejonės, imsimės labai greitos reakcijos, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrintas“, – pabrėžė G. Nausėda.
Kam naktis buvo rami – tai Žemaitaičiams. Galvojo, kad vėl paukščiai. Dėl paukščių tikėtiną oro pavojų kariuomenė skelbė sekmadienį.
„Išprotėję – 12:10 žinutę atsiuntė, kad aliarmas. Žmona sako: aliarmas. Sakau: gulėk ramiai, nėra ko čia parintis. Man labai patinka politikai. Kai atskrenda paukštis, tai prezidentas miega ir nereaguoja, bet kai atskrenda dronas, dar mes ne visi pabudę, o jau šeštą ryte prezidentas turi nuomonę. Nu, jums čia nėra jokių tokių įdomių nesutapimų?“ – svarstė R. Žemaitaitis.
Tačiau net ir paprašytas R. Žemaitaitis nepatikslino, ką jis įtaria.
„Kaip atskirti droną nuo paukščių būrio? Reikia turėti akustines sistemas. „SkyFortress“ yra tokia sistema, paremta Ukrainos patirtimi, išbandyta NATO aplinkoje“, – aiškino L. Kasčiūnas.
Latvija tokią sistemą turi – ten gervių naikintuvais vytis nereikia.
„Pusantrų metų mes nepasirašėme kontrakto ir tik dabar ta sistema pradeda važiuoti, pradėsime mes ją dabar diegti. Va tokiais tempais mes dabar gyvename“, – kritikavo L. Kasčiūnas.
Anot L. Kasčiūno, naikintuvai skirti tik išskirtiniams atvejams – pavieniams dronams numušti. O kas būtų, jeigu atskristų ne vienas, o dronų spiečius?
„Ne, nu... Nenorėtumėte išgirsti mano atsakymo. Tai šiai minutei mes spiečiams nesame pasiruošę“, – pripažino L. Kasčiūnas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Seimo pirmininkas Juozas Olekas kalba priešingai.
„Mano žiniomis, mes turime tūkstančiais galimybių numušti. Pradėjome jas pirkti prieš 15 metų. Man dirbant krašto apsaugos ministru, mes įsigijome ir trumpo nuotolio priemonių, ir ilgo nuotolio priemonių oro objektams naikinti“, – tvirtino J. Olekas.
Kad J. Olekas seka pasakas, sako net ne opozicija, o koalicijos partneriai valstiečiai.
„Pasak Seimo pirmininko, mes pasiruošę. Aš pasakysiu: nesutinku su nė vienu jo pasakytu žodžiu“, – pareiškė Seimo narys Dainius Gaižauskas.
Rytoj aukščiausi valstybės pareigūnai jau bus Lietuvoje – šaukiama Valstybės gynimo taryba.
„Ji kaip tik skirta įvertinti mūsų pažangai dėl integruotos oro erdvės kūrimo, dėl mūsų įsigijimų“, – paaiškino G. Nausėda.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dar naktį susisiekė su Lenkijos gynybos ministru – sutarta dronų incidentus aiškintis kartu. Vakar Lenkija savo Baltijos jūros pakrantėje rado, kaip įtariama, Rusijos droną „Gerbera“. Tyrėjai vis dar aiškinasi, ar jis paleistas iš Kaliningrado, ar dronas atskrido kitu keliu – galbūt per Baltijos šalis.
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