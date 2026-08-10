Po skandalų Vilniaus kalėjime – ministerijos raginimas Kalėjimų tarnybai

Ministerija pirmadienį pranešė LKT pateikusi rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų pasitikėjimą tarnyba, profesinės etikos standartų laikymąsi, organizacinę kultūrą ir darbuotojų emocinį atsparumą.
Priemonės siūlomos atsižvelgiant į pastaruoju metu paviešintus atvejus, susijusius su galimais Vilniaus kalėjimo darbuotojų profesinės etikos ir tarnybinių pareigų pažeidimais.
„Pavienių asmenų galimai netinkamas elgesys negali tapti visos tarnybos vertinimo kriterijumi. Todėl dabar svarbu ne tik tinkamai įvertinti galimus pažeidimus, bet ir stiprinti visą organizaciją – jos žmones, vadovus, vidinę kultūrą ir gebėjimą atsispirti galimam netinkamam poveikiui“, – pranešime cituojamas teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
Ministerija ragina LKT ir jos padalinių vadovus su darbuotojais papildomai aptarti profesinių ribų laikymosi, tarnybinės etikos, interesų konfliktų prevencijos, manipuliacijos ir netinkamo poveikio rizikas.
Pasak Teisingumo ministerijos, darbuotojams turėtų būti primenama pareiga palaikyti profesionalų ir objektyvų santykį su kaliniais, vengti situacijų, kurios galėtų lemti priklausomybę, palankumą ar interesų konfliktą, apie galimus pažeidimus informuoti vadovybę.
Ministerija siūlo įvertinti darbuotojų psichologinės ir emocinės pagalbos poreikį, taip pat mokymo poreikius tarnybinės etikos, profesinių ribų laikymosi, manipuliacijų atpažinimo, atsparumo netinkamam poveikiui ir korupcijos prevencijos srityse.
Ypatingą dėmesį ministerija ragina skirti vadovų pasirengimui veikti krizinėse situacijose: įvertinti jų gebėjimą laiku pateikti darbuotojams aiškią informaciją, valdyti emocines reakcijas, išlaikyti stabilų mikroklimatą.
BNS rašė, kad liepą dėl netarnybinių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės ir vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Apie dar vieną darbuotojos romantinių santykių atvejį šiame kalėjime pranešta praėjusią savaitę, pradėta jos atleidimo procedūra.
Kaip sakė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, paaiškėjus tokiems atvejams, bus vertinama, ar pareigūnams pakanka psichologinio atsparumo, tuo metu LKT vadovas Mindaugas Kairys teigė, kad romantinių santykių atvejai tarnyboje yra pavieniai.
M. Kairys taip pat tikino, kad į tarnybą atėjusiems darbuotojams rengiami atsparumo mokymai, taip pat kvalifikacijos renginiai, skirti etikai, atsparumui, korupcijos rizikoms užkardyti.
Be to, per pastarąsias dvi savaites LKT pranešė apie tris neblaivius į Vilniaus kalėjimą atvykusius pareigūnus ir darbuotojus, jie nušalinti nuo tarnybos.
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