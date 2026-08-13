 Po skundo dėl disertacijos – Gintarės Skaistės komentaras

Po skundo dėl disertacijos – Gintarės Skaistės komentaras

2026-08-13 12:20
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimu objektyviai įvertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti.

Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Man svarbu, kad visi skunde keliami klausimai būtų profesionaliai ir objektyviai įvertinti. Universitetui pateiksiu visą reikalingą informaciją ir bendradarbiausiu nagrinėjant skundą. Pasitikiu institucijų gebėjimu šį vertinimą atlikti objektyviai“, – komentare BNS teigė politikė.

Šiuo metu G. Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos.

Anot jos, disertacija nuo pat apsigynimo buvo viešai prieinama.

Kaip skelbė BNS, rugpjūčio 10-ąją Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją. Skunde keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų.

Tarnyba nurodė skundą savireguliacijos pagrindu perdavusi nagrinėti Mykolo Romerio universitetui.

Išnagrinėjęs skundą, universitetas turės informuoti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą apie priimtą sprendimą. Pati tarnyba skundą vertintų, jeigu jo teikėjas nesutiktų su universiteto sprendimu ir dėl to kreiptųsi į tarnybą.

Tarnybos duomenimis, G. Skaistės daktaro disertacija „Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis“ buvo parengta MRU ir apginta 2016 metų sausio 28 dieną.

MRU vicerektorius Saulius Spurga BNS patvirtino, kad universitetas iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gavo medžiagą, susijusią su G. Skaistės disertacija, bet plačiau jos nekomentavo.

Šiame straipsnyje:
Gintarė Skaistė
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skundas dėl disertacijos

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MRU ir nesenas atvejis: 2025 metų rugsėjį MRU Akademinės etikos priežiūros komisija nustatė, kad Darijus Beinoravičiaus parašytas straipsnis buvo plagiatas ir kreipėsi į žurnalą dėl straipsnio atšaukimo. Tai yra, plagiato faktas pripažintas. Darijus paliktas tokiose pareigose kaip valstybės tarnautojų etikos vertinimo ekspertas VTEK-e. Baudžiamoji byla jam neiškelta, finansinės atsakomybės netaikė, viskas užgniaužta liko MRU vien su mažučiukais pabarimais viešoje žiniasklaidoje. Dabar nesenas atvejis su Skaiste Gintare ir eks-finansų ministre, kuri gana stambiu mastu apsivogusi buvo Kauno savivaldybėje ir išsipirko sumokėjusi kelis tūkstančius į biudžetą už išvogtus degalus ir "čekiukų" klastotes. Ar derėjo tai su finansų ministrės pareigomis, atsakomybėmis Šimonytės kabinete? Juokinga diskutuoti, nes MRU apskritai iki 2015 m turėjo veikėją teisininką, eksstudentuką iš MRU su pavarde Dilys. Jis vykdė perpardavimus referaty.ru su Dale Miliuviene, sena narkodilere. Galimai
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