Po skundo dėl disertacijos – Gintarės Skaistės komentaras

„Man svarbu, kad visi skunde keliami klausimai būtų profesionaliai ir objektyviai įvertinti. Universitetui pateiksiu visą reikalingą informaciją ir bendradarbiausiu nagrinėjant skundą. Pasitikiu institucijų gebėjimu šį vertinimą atlikti objektyviai“, – komentare BNS teigė politikė.
Šiuo metu G. Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos.
Anot jos, disertacija nuo pat apsigynimo buvo viešai prieinama.
Kaip skelbė BNS, rugpjūčio 10-ąją Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją. Skunde keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų.
Tarnyba nurodė skundą savireguliacijos pagrindu perdavusi nagrinėti Mykolo Romerio universitetui.
Išnagrinėjęs skundą, universitetas turės informuoti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą apie priimtą sprendimą. Pati tarnyba skundą vertintų, jeigu jo teikėjas nesutiktų su universiteto sprendimu ir dėl to kreiptųsi į tarnybą.
Tarnybos duomenimis, G. Skaistės daktaro disertacija „Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis“ buvo parengta MRU ir apginta 2016 metų sausio 28 dieną.
MRU vicerektorius Saulius Spurga BNS patvirtino, kad universitetas iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gavo medžiagą, susijusią su G. Skaistės disertacija, bet plačiau jos nekomentavo.
(be temos)