Po susitikimo su koalicijos partneriais – svarbi žinia iš Mindaugo Sinkevičiaus

Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime M. Sinkevičius teigė, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 mln. eurų per metus.
„Jūs pamenate turbūt ir visi pamename, kad dažnai būdavo toks pratimas: registracija, aplikavimas (paramos pirmajam būstui išmokai – BNS) ir per penkias minutes baigiasi pinigai. Tai tas požiūris turėtų keistis su didesniu finansavimu“, – žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Pasak jo, taip pat bus pasiūlyta vienkartinė apie 140 eurų išmoka priešmokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti.
Ji būtų universali, nevertinant šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažesnėmis pajamomis ir siekia du bazinės socialinės išmokos dydžius – 148 eurus.
Premjeras taip pat sakė, kad valdantieji dar neapsisprendė dėl to, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų lubos ir ar jos apskritai reikalingos.
Šiuo metu lubos siekia du vidutinius darbo užmokesčius. M. Sinkevičius koalicijos partneriams pasiūlė variantą didinti šias lubas dvigubai – iki keturių vidutinių darbo užmokesčių – bet, pasak premjero, tarp valdančiųjų kilo diskusija, ar nereikėtų lubų apskritai naikinti.
Anot ministro pirmininko, tokiu atveju būtų galima numatyti, kad atlyginimo vidurkis, reikalingas išmokai nustatyti, būtų skaičiuojamas pagal ilgesnį laikotarpį, pavyzdžiui, dvejus ar trejus metus.
„Tai dėl lubų arba vaiko priežiūros atostogų išmokų dydžių, susietų su tėvelio ar mamytės darbo užmokesčiu iki susilaukiant vaiko, mes dar diskutuosime“, – sakė M. Sinkevičius.
Koalicijos partneriai paketą vadina teisingu
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sakė, kad pasiūlytas šeimos paketas yra paruoštas konsultuojantis su šeimomis bei užtikrins teisingumą skirstant paramą šeimoms.
Anot jo, norima pasiekti „kultūrinį lūžį“, kad jauni žmonės labiau norėtų kurti šeimas.
„Paketu sprendžiami tokie dalykai kaip vaikas, gimęs su negalia šeimoje, jis yra matomas. (...) Pamatome ankstukus, kuriems dažnai dėl biurokratijos, deja, bet tos šeimos netekdavo dalies pajamų. Tai tas teisingumas yra tikrai labai svarbus“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius.
Matau tai kaip tikrai tokią daug žadančią pradžią, siunčiančią labai stiprią žinutę Lietuvos šeimoms, jauniems žmonėms.
„Matau tai kaip tikrai tokią daug žadančią pradžią, siunčiančią labai stiprią žinutę Lietuvos šeimoms, jauniems žmonėms“, – pridūrė politikas.
Jo teigimu, šeimų politika negalės apsiriboti vien išmokomis, todėl prie demografinės padėties gerinimo turės prisidėti ir kitos ministerijos.
V. Sinkevičius taip pat pabrėžė, kad priėmus šeimos paketą baigsis „žiurkių lenktynės“ dėl paramos pirmajam būstui įsigyti: „Kas pirmas paspaudė pelės mygtuką, o kitiems liko užlūžusi sistema ir nusivylimas. Tai pagaliau baigsis.“
Jis taip pat teigė, kad paramą siūloma suteikti ir šeimoms, kurios gavo paramą pirmajam būstui, tačiau susilaukus daugiau vaikų nori didesnės gyvenamosios vietos.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narė Aušrinė Norkienė savo ruožtu teigė, kad „valstiečiai“ turės papildomų pasiūlymų.
„Frakcijoje turėsime savo siūlymus įkomponuoti, nes dalis projektų jau yra registruota. Tai irgi turės įsikomponuoti į tą paketą“, – žurnalistams sakė A. Norkienė.
Politikė taip pat aiškino, kad norint skatinti gimstamumą reikės ne tik išmokų: „Kalbame apie kultūrinį pokytį visuomenėje, švietime, kad susitartumėme su visuomene, kad valstybės pagrindas yra mūsų vaikai ir jų pagimdymas, ir jų išleidimas į valstybę.“
Tiek ji, tiek V. Sinkevičius pabrėžė, kad vaiko išmokos neturėtų būti ribojamos aukštesnes pajamas gaunantiems žmonėms.
Kas pirmas paspaudė pelės mygtuką, o kitiems liko užlūžusi sistema ir nusivylimas. Tai pagaliau baigsis.
Visos šios priemonės apima vadinamąjį šeimos skatinimo paketą, jį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada pristatyti vėliau ketvirtadienį.
Plano įgyvendinimui ilgainiui reikės skirti beveik 770 mln. eurų, bet ne visos devynios priemonės pilna apimtimi įsigaliotų jau kitais metais.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas po koalicijos partnerių susitikimo sakė, kad pristatytas šeimos paketas yra geras, o didžiausias iššūkis kils dėl jo įgyvendinimo tempo ir viešųjų išlaidų.
„Sutarėme, kad dar diskutuosime tarp koalicijos partnerių, frakcijose ir judėsime į priekį“, – teigė politikas.
Pasak jo, pirmieji su paketo įgyvendinimu susiję įstatymai Seimą turėtų pasiekti rudens sesijos pradžioje.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė žada dėmesį šeimos skatinimo politikai skirti iki kadencijos pabaigos 2028 metais.
M. Sinkevičius anksčiau taip pat yra sakęs, kad šeimos stiprinimas ir demografinės situacijos gerinimas yra svarbūs šio Ministrų kabineto prioritetai.
Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi „pažaboti kainų poveikį“ sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms.
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