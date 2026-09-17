Po verdikto korupcijos byloje VRK naikins Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus

Apeliacinis teismas pirmadienį paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui eksteisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkst. eurų bauda.
R. Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo.
Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Pirmadienį paskelbtas Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iškart.
Pagal Rinkimų kodeksą, įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima VRK.
Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas jos narys.
Druskininkų savivaldybės taryba šiuo klausimu į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną.
Kadangi teismai R. Malinauskui neskyrė baudžiamojo poveikio priemonės ir neuždraudė kurį laiką eiti tam tikrų pareigų, politikas galės dalyvauti kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose, jeigu atliks bausmę, tai yra sumokės teismo skirtą baudą.
R. Malinauskas Druskininkų mero pareigas eina nuo 2000 metų.
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